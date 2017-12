Človek môže na Marse zomrieť, let už začali pripravovať

NASA už testuje vesmírnu loď Orion. Môže ľudí odviezť na asteroid či na červenú planétu.

14. dec 2014 o 9:29 (tech)

Keď skončil americký program raketoplánov, Spojeným štátom nezostala vesmírna loď schopná poslať ľudí do kozmu.

Lety na nízku orbitu a vesmírnu stanicu by podľa NASA mali prebrať súkromníci, úrad však chystá ambicióznejšie ciele. Jeho nová vesmírna loď Orion by dokonca mohla letieť na Mars.

Minulý týždeň sa táto vesmírna loď prvý raz pozrela do kozmu a testovací let skončil ako veľký úspech. No ako to prebiehalo? A prečo chcú ľudia letieť na Mars a čo ich tam čaká?

