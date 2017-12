Facebook zastaví vaše fotky, ktoré by ste mohli oľutovať

Analýza snímok a umelá inteligencia majú upozorniť na neuvážené konanie.

12. dec 2014 o 13:30 Milan Gigel

MENLO PARK, BRATISLAVA. Facebook pracuje na vývoji technológie, ktorá vyčíta z fotografií viac, ako len tváre, ku ktorým možno priradiť mená. Pomocou umelej inteligencie a analýzy grafických dát chce pochopiť, čo snímky dokumentujú.

Podľa denníka The Mirror je cieľom zachytiť fotografie, ktorých zverejnenie by mohli používatelia časom oľutovať. Nie je príjemné dozvedieť sa, že vás neprijali na pracovné miesto iba preto, že na Facebooku sú desiatky záberov z rôznych večierkov.

Inteligentný asistent sa má preto pred zverejnením opakovane spýtať, či to so zverejnením myslíte vážne. Vývojári predpokladajú, že takýto pomocník by mohol zachrániť tisíce pracovných a spoločenských vzťahov.

Vyhodnotiť z fotografií situáciu a okolnosti však vyžaduje viac znalostí, ako počítače zvyčajne dokážu. O čom ľudia bez váhania rozhodnú v zlomku sekundy, to pri softvéri musia spracovať komplikované algoritmy.

Konkurenčný Google sa zaoberá analýzou grafických dát už desaťročia a aj napriek tomu vyhľadávač ponúka v obrázkoch i pri jednoduchých výrazoch také, ktoré do výberu nepatria. Facebook to nebude mať o nič jednoduchšie.