Vynašiel prvú konzolu na videohry, meno dostala podľa hnedej pásky

Americký vynálezca Ralph Baer vymyslel prvú videohernú konzolu, ktorá predbehla aj konzolu firmy Atari.

12. dec 2014 o 15:58 Ondrej Podstupka

Píše sa rok 1966. Na schodoch autobusovej stanice v Manhattane sedí muž v stredných rokoch a rýchlo si ceruzkou zapisuje poznámky do žltého bloku. Míňajú ho stovky ľudí a nikto z nich netuší, že na tomto mieste vzniká revolúcia.

Nemecký imigrant práve vytvára zárodok nového odvetvia zábavného priemyslu, ktoré dnes utŕži miliardy dolárov ročne.

V tomto momente to ešte nevedel ani Ralph H. Baer(8. 3. 1922 – 6. 12. 2014), no do svojho zápisníka si kreslil náčrty prvej videohernej konzoly v histórii.

Brown Box

Narodil sa ako Rudolf Heinrich Baer v Nemecku. Jeho rodina ušla pred vojnou do USA, kde si Baer zmenil meno. V roku 1943 ho odviedli do armády.

Práca pre rozviedku v Londýne mu po vojne otvorila cestu k vtedy úplne novému štúdiu televíznej techniky.