Mobil si chce kúpiť ešte štvrtina Slovákov

31. jan 2001 o 18:21 (sita, tba)

Služby mobilnej komunikácie využívajú takmer všetky vekové kategórie, pričom hlavnými používateľmi je mladá až stredne mladá generácia. Podľa prieskumu, ktorý v novembri minulého roku realizovala spoločnosť GFK Slovakia pre EuroTel si na Slovensku ešte stále plánuje kúpiť mobilný telefón takmer 26 % ľudí vo veku od 15 do 79 rokov. V tomto roku by mal byť dopyt po mobilných telefónoch porovnateľný alebo mierne vyšší ako v roku 2000 a penetrácia sa môže na konci roka priblížiť k 30 %. Uviedol to generálny riaditeľ spoločnosti EuroTel Jozef Barta.

Podľa J. Bartu sú príčinou značného rozšírenia záujmu o mobilnú komunikáciu služby prostredníctvom predplatených kariet, pri ktorých zákazníci nie sú viazaní žiadnou zmluvou a pravidelným platením. Eurotel, ktorý sa sústreďuje na predplatené karty - používa ich 60 % jeho zákazníkov, minulý rok zvýšil svoj podiel na trhu na 44 percent. Viac zákazníkov má stále Globtel, ktorý sa sústreďuje na post-paid a predplatené karty používa len 21 % jeho klientov.



Pri prieskume znalosti mobilných operátorov agentúrou GFK spontánne uviedlo viac ako 51 % respondentov značku EuroTel a 40 % značku Globtel.