Windows 10 príde na trh až na jeseň

Uvedenie nového operačného systému sa môže oproti pôvodným očakávaniam oneskoriť.

11. dec 2014 o 13:15 Milan Gigel

REDMOND, BRATISLAVA. Microsoft očakáva, že nová verzia operačného systému by sa mohla do predaja dostať v priebehu jesene budúceho roka. To by mohlo byť o čosi neskôr, ako sa predpokladalo. Novinka s označením Windows 10 má prepojiť všetky výpočtové platformy – stolové počítače, tablety i mobily.

Podľa agentúry Reuters Microsoft doposiaľ záväzný termín neurčil, posledný systém Windows 8 predstavil pred tromi rokmi. Ten v radoch používateľov vyvolal s novým používateľským prostredím zmiešané prvky. Prostredie, ktoré bolo optimalizované na dotykové displeje tabletov, sa na desktope neosvedčilo. Desiatka bude v tomto smere cúvať k pôvodnému konceptu so Štart menu.

Vývoj súvisí i s tým, že sa nenaplnili očakávania výrobcov notebookov. Notebooky s dotykovými displejmi zaznamenali nízky predaj a verejnosť neoslovili. I preto sa viaceré firmy rozhodli, že ich stiahnu z ponuky.

Dotykové ovládanie sa tak dostane do domácností iba na tabletoch a do podnikového prostredia na konvertibilných notebookoch, z ktorých možno klávesnicu fyzicky odpojiť.

Preskočenie deviatky v číselnom rade je zámerom. Upozorniť má na to, že nový systém zjednocuje platformy a vytvára prostredie, ktoré sa bude tiahnuť naprieč celým IT spektrom. To má zjednodušiť aj vývoj aplikácií, ktoré pobežia bez náročných úprav v mobile i na počítači.

Windows tvorí stále dôležitú časť príjmov Microsoftu a dominuje na trhu stolových počítačov. Štatistiky hovoria, že za počítačom s Windowsom sedí 1,5 miliardy používateľov. Iné je to pri tabletoch a smartfónoch. Tam agentúra Gartner vyčíslila 14-percentný podiel.