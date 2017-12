Novinky zo sveta počítačových hier

Lucasarts trikrtát sláva; MS Flight Simulator 2002; Aké bude NHL 2002?; Nesmrteľná Civilizácia; Duke Nukem Forever.

3. júl 2001 o 11:50

Lucasarts trikrát sláva

Majiteľov PC pred nedávnom Lucasarts sklamali so zrušením Star Wars projektu Obi Wan pre túto platformu. Pôvodne to malo byť pokračovanie série Dark Forces resp. Jedi Knight (hoci ho časovo malo predchádzať, keďže čerpalo z Epizódy I), ale ako vidieť z nedávnej tlačovej správy, Jedi Knight dostane iné, dôstojnejšie pokračovanie s podtitulom Jedi Outcast. Tentoraz sa majitelia PC túžiaci po návrate bojov so sveteľným mečom môžu skutočne tešiť, pretože sa opäť na scénu vráti starý známy Kyle Katarn. Ten sa po zachránení Walley of the Jedi pred temným Jerecom už viac nechcel pohrávať so Silou, ale ako to už u kladných hrdinov býva, musí sa vrátiť do boja, pretože na scénu prichádza nový silný temný Jedi. Autori tvrdia, že hra prekoná všetku 3D akčnú konkurenciu a niet dôvodu im neveriť. Predošlý diel bol takmer dokonalý a nové pokračovanie by malo priniesť zlepšenie po všetkých stránkach. 3D engine z Quake III, nové techniky boja so sveteľným mečom, všemožné využitia sily (zrýchlenie, ovládnutie mysle, vysoké skoky, uzdravenie atď) a samozrejme aj pár tradičných zbraní. Dej by sa mal odohrávať na mnohých lokáciach známych z filmov a iných Star Wars hier, ale pribudnú aj pred tým neznáme miesta. Dátum vydania zatiaľ Lucasarts neoznámili, ale snáď sa tentokrát dočkáme.

MS Flight Simulator 2002

Microsoft Flight Simulator má na PC už veľmi dlhú tradíciu, hoci simulátory civilných lietadiel nepatria k najpredávanejším. Stále sa však nájde dosť fanúšikov, ktorí so zatiaľ posledným FS 2000 stále lietajú po celom svete tam a späť. Dokonca sú na internete zriadené virtuálne aerolinky. Lietanie s Flight Simulatorom bolo vždy dosť realistické, a hlavne takmer zadarmo. Keď sa k tomu pridá fakt, že sa z webu dajú stiahnuť doslova tisíce ďalších lietadiel, verné modely letísk a vylepšené krajiny, kultovosť tejto hry je zaručená. Microsoft však nelení a chystá nove, značne vylepšené pokračovanie, ktoré prinesie okrem drastických hardwarových nárokov (čo má Flight Simulator tradične vo zvyku) skutočne zásadné zmeny. Konečne sa napríklad dočkáme poriadnej rádiovej komunikácie, ktorá tak veľmi chýbala. Krajina sa bude generovať podľa detailných satelitných a geografických informácií, čo zaručí také detaily, že sa nebudete chcieť vrátiť na zem. Taktiež by mala na letiskách pribudnúť poriadna premávka, aby sme si mohli užiť ešte väčšieho realizmu. Takže letu zdar.

Aké bude NHL 2002?

K ďalšiemu pokračovaniu nekonečnej série NHL od Electronic Arts to nemáme už tak ďaleko a keďže sa pred pár dňami konal v Losangelskom Convention Centre počítačový veľtrh E3, prišli sa EA s novým updatom pochváliť. Skutočne iné slovo ako update si nová hra pravdepodobne nezaslúži. EA tradične kozmeticky zmení grafiku, zaktualizuje zostavy, opraví staré chyby, narobí nové, pridá nejakú novotu (v 2001 to bola morálka mužstva) a za odhadom mesiac práce je tu nová hra za plnú cenu. Peniaze sa hrnú, čo na tom, že iné hry vznikajú aj 2-3 roky. Nie že by sa nedalo s NHL perfektne zabaviť, ale v EA veľmi dobre vedia, že keby vydali zo seba maximum, už by na ďalší rok takmer nemali čo predviesť. Preto sa v každom ročníku nájdu parádne kiksy vždy na iných miestach. Buď sú betatesteri slepí alebo to je schválne, nech je čo vylepšovať. Tak, či onak, tesne pred začiatkom ďalšej skutočnej sezóny NHL sa objaví na trhu aj táto hra a potom budeme múdrejší.

Nesmrteľná Civilizácia

Civilizácia je v hernom svete niečo ako Harrison Ford vo filmovom. Klasika klasík však ide s dobou a už na jeseň by nás malo čakať jej ďalšie pokračovanie. Herný systém sa nijako prudko nezmenil, všade sú však poznať značné vylepšenia a pokrok. Grafika zostáva stále 2D z izometrického nadhľadu, ale jednotky už budú vyvedené v 3D a animácie bojov o to zaujímavejšie. Ovládanie prešlo zjednodušovacou kúrou, ale to neznamená, že by ste nemohli ovládať tie najmenšie detaily ekonomiky vašej civilizácie. Veľa činností však bude môcť byť zverené automatike. Vaše jednotky sa budú tentokrát môcť zlepšovať s každým prežitým bojom a neskôr sa tak môžu stať takmer neporaziteľné. Veľké vylepšenia zaznamenajú aj možnosti diplomacie spolu so širokou ponukou obchodných dohôd. Každý váš nepriateľský imperátor bude mať vlastný spôsob chovania a počas vyjednávania vám jeho výraz v tvári napovie, čo sa od neho dá očakávať. Srdce každého „ťahového“ stratéga teda už môže začať plesať.

Duke Nukem Forever

Na pokračovanie veľaúspešnej 3D akcie Duke Nukem 3D čakajú priaznivci už od roku 1997. Mnohokrát bolo jej vydanie posúvané, hlavné črty zmenené a potvrdené informácie odvolané, ale teraz to už vyzerá, že nakoniec by predsa len mohlo dôjsť k vydaniu tejto hry. Či to bude už tento rok je ťažké povedať, ale na čakanie sú počítačový hráči predsa zvyknutí. Úplne jasných je okolo hry len niekoľko vecí. Mala by bežať na upravenom engine Unreal Tournamentu, čo vôbec nie je zlé. Duke by si mal zachovať svoju tvrďácku osobnosť a okoreniť hru vtipnými hláškami. Autori nevyvracajú prítomnosť striptérok, ktoré boli takým príjemným spestrením predošlého dielu, ale do akej miery budú odhalené sa nevie :). Príbeh bude opäť o záchrane ľudstva pred šialenými plánmi nejakého doktora Protona, ktorý chce pomocou mimozemšťanov ovládnuť svet. Na ceste za Protonovým krkom by sa mali dať využívať všetky prítomné dopravné prostriedky a v záchvate amoku by vám mala byť dopriata možnosť zničiť všetok inventár každej úrovne. Predošlý diel bol veľmi populárny aj vďaka výbornej hre viacerých hráčov, a preto si autori dávajú záležať aj na tomto prvku hry. Snáď to ich snaženie už skoro uvidíme sami.