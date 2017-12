Čína ukázala najtenší smartfón na svete

V tenkom vyhotovení sa ukrývajú moderné technológie, výdrž batérie však zaostáva.

11. dec 2014 o 11:10 Milan Gigel

PEKING, BRATISLAVA. Volá sa Vivo X5Max a v tejto chvíli je považovaný za najtenší smartfón sveta. Jeho čínsky výrobca uvádza v technických parametroch hrúbku iba 4,75 milimetra a parametre, ktoré stoja za povšimnutie.

Vo výbave je AMOLED displej s 5,5-palcovou uhlopriečkou s rozlíšením 1080p. Má osemjadrový procesor Qualcomm Snadragon 615, 2 gigabajty operačnej pamäte, 16-gigabajtové úložisko a fotoaparát, ktorý sníma obrázky s rozlíšením 13 megapixelov. K tomu patrí 5-megapixelová webkamera na videokonferencie.

Zariadenie je osadené v hliníkovom ráme, výrobca do neho musel akumulátor zasadiť napevno. Má 2000 mAh kapacitu, ktorá vystačí na celodenné používanie, mnohí však poukazujú na to, že práve jej výdrž by mohla byť obmedzením celého prístroja.

Podľa magazínu Mashable je smartfón určený na prevádzku v 3G sieťach, LTE verzia sa zatiaľ pripravuje. Vybavený je dvomi slotmi pre karty formátov Micro SIM a NanoSIM. Pamäť je možné rozšíriť microSD kartou s kapacitou do 128 gigabajtov, počítať možno i s kvalitným audiočipom, ktorý umožní vyniknúť hudbe v slúchadlách.

Cena bola na domácom trhu stanovená na 490 dolárov, mobil sa dostáva v týchto dňoch na trh. Svoje zámery s expanziou do cudziny zatiaľ výrobca nekomentoval, isté je, že o exkluzívne vyhotovenie je záujem.