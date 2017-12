Ľadovým medveďom hrozí vyhynutie

Topenie ľadu spôsobí stratu plôch potrebných na život polárnych medveďov. V roku 2100 by tieto zvieratá mohli vyhynúť.

10. dec 2014 o 19:07 Denisa Ballová

LONDÝN, AIX EN PROVENCE. Polárne medvede sa vyvinuli v drsných podmienkach. Aj preto dokážu preplávať obrovské vzdialenosti a prežiť dlhšie bez jedla.

No toto zvládnu len v prípade, ak si vytvoria dostatočné zásoby energie. Aby to dokázali, potrebujú dostatok tuku a kalórií, ktoré získavajú vďaka lovu tuleňov a mrožov. Na všetko toto však potrebujú jednu dôležitú vec – ľad. Ten totiž nie je len miestom ich lovu, ale aj miestom párenia, starostlivosti o mláďatá či migrácie.

Topiaci sa ľad

Na svete dnes existuje devätnásť populácií ľadových medveďov. Sedem z nich žije v oblasti Kanadského arktického súostrovia a predstavujú tak štvrtinu všetkých ľadových medveďov na svete. A to aj napriek tomu, že táto oblasť tvorí menej ako desať percent z celkovej rozlohy teritória týchto zvierat.

A práve ona môže byť pre ľadové medvede kritická. Podľa štúdie publikovanej v časopise PLoS One bude do roku 2100 pokračovať úbytok morského ľadu v oblasti do takej miery, že by ľadovým medveďom mohlo hroziť vyhynutie.