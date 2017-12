Média preháňali, veľký asteroid Zem neohrozuje

Štyristometrové teleso objavili iba v októbri. Prepočty ukazujú, že rizikom pre našu planétu nie je.

10. dec 2014 o 15:42 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Niektoré média už hovorili o možnej zrážke s našou planétou. Ak by totiž toto štyristometrové teleso narazili do Zeme, spôsobilo by rozsiahle škody na kilometroch územia.

Planétka 2014 UR116, ktorú koncom októbra objavili ruskí astronómovia z observatória v Kislovodsku, však pre Zem žiadne riziko nepredstavuje. Platí to najmenej najbližších 150 rokov.

Rozsiahly objekt má asi trojročnú obežnú dráhu, počas ktorej sa približuje aj k našej planéte.

Nové počítačové simulácie a prepočty amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) a Harvardovej univerzity, ktoré vychádzali zo spresnenia dráhy telesa, však ukazujú, že najbližšie sa planétka k Zemi priblíži v roku 2047.

Aj vtedy sa však podľa agentúry AP bude nachádzať viac ako štyri milióny kilometrov ďaleko. Minimálna vzdialenosť Mesiaca od Zeme je asi 360-tisíc kilometrov.

Analýza zároveň ukázala, že NASA nemá dôvod považovať tento objekt za rizikový. Nedostal sa tak ani na zoznam blízkozemských rizikových telies.