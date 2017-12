Vírusy a iné

Elektronický svet sa nám utešene rozrastá a spolu s ním aj možnosti škodoradostných výstrelkov. A netýka sa to len vírusov. V poslednom čase sa objavujú aktivity smerované nielen na osobné počítače, ale napríklad aj na palmtopy alebo oveľa bežnejšie použí

31. jan 2001 o 12:14



vané prístroje – mobilné telefóny. Práve dnes jeden môj známy prijal na svoju tehličku s anténkou zaujímavú správu, ktorá sa síce ťažko čítala, ale čo sa týka jej trvanlivosti, nevyrovná sa jej ani slovenské maslo. Slovenské maslo má totiž trvanlivosť naozaj excelentnú, veď aj po piatich rokoch od dátumu výroby si na jeho obale môžete prečítať „čerstvé maslo“. A tak sa aj spomínaná správa uhniezdila v pamäti mobilného telefónu dúfajúc, že ju nik odtiaľ len tak ľahko nedostane. Mnohí z vás už určite počuli o tom, že na niektoré typy mobilov (názvy vynechám, aby som sa vyhol reklame) možno poslať systémovú správu, ktorá do určitej miery prístroj preprogramuje. Pokiaľ ste niekoho o takúto službu požiadali, je to v poriadku, ale čo ak ste o niečo také nestáli a predsa sa to stane? To môže byť nepríjemné a presne takto dopadol môj známy. Ničnetušiac krátku správu prijal a grafické logo mobilného telefónu sa zaskvelo novotou. Zaujímalo by vás, čo znázorňovalo? Nuž … ako by som to v tomto prudérnom svete nazval … skrátka, išlo o schematický nákres istého ženského telesného orgánu, ktorý sa málokedy stýka s fotónmi a ktorého funkcia sa deťom tají dovtedy, kým sa o nej nedozvedia od kamarátov. Keby to bol obrázok ropuchy, švába alebo iného obľúbeného domáceho zvieratka, nebolo by to na dotyčného natoľko zapôsobilo. Ale toto? Taký mobil predsa musíte občas vytiahnuť aj na verejnosti! Niekto sa vám môže pozrieť na displej a pomyslieť si, že je deravý. Nuž, nie je to veru ktovie čo! A tak mu nezostávalo nič iné, len trochu zainvestovať do svojej urazenej cti a poobzerať sa po niekom, kto vie logo na telefóne zmeniť. Logo je už v tejto chvíli v poriadku, ale ktovie dokedy? Tuším to napokon vyzerá tak, že k niektorým typom mobilov budeme musieť vlastniť ešte počítač, konvertor na RS232 a príslušný software. Inak na svojom displeji uvidíme veľkú … no, hádam by sme túto tému už mali uzavrieť.

Pozrime sa radšej, čo nového na vírusovom poli. To, že sa svetom nerozbehol žiadny vírus s divokosťou Melissy a jej podobných, ste už mohli zistiť podľa toho, že sa o ničom takom nehovorilo v rádiu. V tom žiaľ trošku meškáme, lebo zvuk sa šíri rýchlejšie ako pomletý strom. Ale predsa sa stala jedna zaujímavá vec.

Mikko Hyppönen, známa to osobnosť antivírovej spoločnosti F-Secure, vyhlásil: „Už sme predpovedali, že za nejaký čas sa musí udiať priemyselná špionáž formou červa (internetového). Konečne sa to stalo. Ja som len prekvapený, že sa to prihodilo na vrchole.“

Čo myslíte, čo je to „vrchol“ v počítačovej oblasti? Ak vás napadne slovo Microsoft, trafili ste do čierneho. Práve túto spoločnosť napadol trójsky kôň QAZ, ktorý má takú nepríjemnú vlastnosť, že kradne dôležité prístupové heslá a posiela ich (zrejme) autorovi. Tvári sa ako NOTEPAD.EXE (poznámkový blok, ktorý pozná asi každý), pričom pôvodnú aplikáciu premenúva na NOTE.COM. Pozrite sa, či ho nemáte na disku :-) Fascinujúce na celej záležitosti je to, že spomínaný záškodník sa podľa antivírových odborníkov povaľoval na internej sieti Microsoftu asi tri mesiace a nikto si ho nevšimol. Pritom ho poznajú všetky známe antivírové programy už od leta tohoto roku a nemajú žiadne problémy s jeho detekciou. Výkonný riaditeľ a prezident Microsoftu Steve Ballmer po krátkom prešetrení situácie médiám priznal, že prienik bol dostatočne hlboký na to, aby sa hackeri dostali k mnohým zdrojovým kódom vyvíjaných programov. Týmto samozrejme vznikol vážny problém, lebo sa nedá vylúčiť možnosť, že neznámi hackeri majú momentálne v rukách mnohé „zdrojáky“ Microsoftu a po ich preštudovaní vyvinú metódy na ďalšie a ďalšie prieniky. Microsoft teda bude s najväčšou pravdepodobnosťou nútený preprogramovať kvantá knižníc – minimálne tých, čo sa priamo týkajú bezpečnosti – a to veru nebude zadarmo. Malou záhadou zostáva fakt, ako tam mohol červ fungovať po takú dlhú dobu bez toho, že by ho boli objavili. Podľa Mikka Hyppönena je odpoveďou na túto otázku samotný spôsob práce typického softwarového vývojára. Ten povypína v systéme všetko, čo sa vypnúť dá, teda aj antivírusový program. Veď každá sekunda je drahá. Podľa mňa je odpoveď zložitejšia, lebo si myslím, že Microsoft má aj administratívnych a iných pracovníkov. Som presvedčený, že zamestnáva aj určité percento ľudí, ktorí by jednoducho ani neboli schopní z PC antivír odinštalovať. Takže sa mi v mysli vynára otázka, či tam vôbec nejaký niekedy bol nainštalovaný. Na tomto mieste stojí za zmienku fakt, že menší trapas sa podaril nedávno aj známej antivírusovej spoločnost McAfee, ktorej antivírusový upgrade narušil stabilitu Windows a spôsobil úplné stuhnutie bez možnosti mäkkého reštartu. Takže jedinou možnosťou, ako naďalej používať PC, bolo spustiť ho v núdzovom režime a antivírový program vypnúť. Nuž čo, mýliť sa je ľudské...

Jozef Šebo – www.akrylon.sk