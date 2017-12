Firmy chcú zrušiť rôzne počítačové heslá

Zdieľané patenty a jednotné štandardy majú nastoliť vyššiu bezpečnosť služieb a dát.

10. dec 2014 o 13:06 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Technologické firmy sa aktívne postavili k bezpečnosti identít, služieb a dát. Aliancia FIDO – medzi ktorej členmi je i Microsoft, Google, PayPal, ARM či Lenovo – začala pracovať na jednotnom štandarde, ktorý by umožnil plošné nasadenie dvojfaktorového prihlasovania a biometrie.

Firmy sa rozhodli zdieľať svoje patenty a vytvoriť tak štandardy, ktoré by sa niesli naprieč jednotlivými službami i produktami. Vďaka tomu by mohol používateľ pri počítači iba raz overiť svoju identitu a získať prístup ku všetkému, čo potrebuje.

Podľa magazínu The Register by sme sa mohli zbaviť starých hesiel. Kým niektorí používatelia používajú nepretržite jednoduché heslá a zdieľajú ich medzi službami, iní si zasa vyberajú bezpečné heslá, no majú problém s ich zapamätaním.

Aliancia FIDO chce spraviť hrubú čiaru a počíta nielen s technológiami overovania identity s podpornými prvkami, ale aj so šifrovaním, ktoré bude stáť za celým procesom. Súčasťou štandardu bude aj nový komunikačný protokol, ktorý zaistí výmenu potrebných dát.

Aj keď hrubé rysy už existujú, pri celej myšlienke sa musia dopracovať detaily. Chýbajú totiž presné štandardy na zapojenie Bluetooth či NFC komunikácie. Hovorí sa pritom aj o odtlačkoch i zariadeniach, ktoré už na trhu existujú, no budú potrebovať nové softvérové zázemie.