Britské domácnosti zabúdajú meniť heslá na smerovačoch

Útočníci majú vysokú šancu, že sa pripoja k prvému hotspotu, ktorý nájdu v dosahu.

9. dec 2014 o 12:58 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Bezpečnosť WiFi v britských domácnostiach je podľa najnovších údajov priam katastrofálna. Tvrdí do nedávny prieskum, ktorý uskutočnila firma Avast venujúca sa bezpečnosti výpočtovej techniky.

Podľa jej zistení viac ako polovica všetkých domácich smerovačov nie je chránená proti neautorizovanému prístupu. Autori štúdie tento stav prirovnávajú k úrovni zabezpečenia domácich počítačov v 90-tych rokoch. K smerovačom sa možno prihlásiť cez heslá, ktoré im prednastavili výrobcovia. Bežné kombinácie admin/admin, admin/password či dokonca admin bez hesla sú odomknutou vstupnou bránou pre každého. Podobné je to s filtrovaním zariadení pri pripájani.

Podľa magazínu The Reigister, prieskum, ktorý sa uskutočnil v dvoch tisíckach domácností navyše zistil, že ďalších 23 percent smerovačov používa heslá, ktoré možno jednoducho vydedukovať z menovky na dome, čísla domu či názvu ulice. Nezabezpečené smerovače sú jednoducho fenoménom krajiny.

Nezabezpečené smerovače sú otvoreným prístupovým bodom k internetu, ktorý môže zneužiť každý. Bez ohľadu na to, či ide o suseda, alebo niekoho kto v automobile zaparkoval na potrebný čas pred domom. Po získaní prístupu možno odchytávať citlivé dáta, alebo jednoducho vstupovať do komunikácie ako sprostredkovateľ či ďalší stroj v domácej sieti. Mnohé domácnosti priznali, že by neradi mali suseda vo svojej sieti, niektoré sa priznali k tomu, že susedovu sieť už neraz využili pre svoj prospech.

Výrobcovia sa v poslednej dobe snažia prichádzať s riešením problému. Niektorí z nich začali heslá generovať náhodne a umiestňujú ich priamo na štítok zariadenia.