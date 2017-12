Kalifornia prežila rekordné sucho

Dvojročné obdobie sucha je unikátom, vedci to odhalili z letokruhov.

8. dec 2014 o 18:35 Dominik Holič

BRATISLAVA. Obdobia sucha nie sú v štáte Kalifornia ničím nezvyčajným. To posledné však trvalo dva roky a skončilo sa iba minulý týždeň.

Tentoraz išlo o najsuchšie obdobie za posledných tisícdvesto rokov. Vplýva to zo štúdie klimatológov Daniela Griffina a Kevina Anchukaitisa, zverejnenej Americkým geofyzikálnym zväzom.

Málo dažďa a príliš teplo

Výskum sa opiera o letokruhy modrých dubov. „Rastú aj v najsuchších miestach štátu, sú veľmi citlivé na výkyvy vlhkosti, ktoré jasne zobrazujú práve ich letokruhy,“ cituje Griffina portál Science Daily.

Informácie o klimatických zmenách skúmali až do začiatku deviateho storočia. Podľa denníka The Washington Post vedci objavili až 66 prípadov suchých období, ktoré trvali od troch do deviatich rokov, iba tri z nich sa však podobali na súčasné obdobie.

Kým v minulosti trvali „megasuchá“ aj desiatky rokov, boli vždy prerušované daždivými rokmi. Posledné dva roky sa však podľa Science Daily niesli v Kalifornii v znamení nedostatku prehánok v kombinácii s rekordne vysokými teplotami. Ešte nikdy preto neboli za sebou nasledujúce roky suchšie ako od roku 2012 dodnes.

Príčinou sú ľudia

Kalifornia je ôsmou najsilnejšou ekonomikou na svete, v júli tohto roku ju podľa portálu Mic pripravil nedostatok vlahy už o viac ako dve miliardy dolárov. Napriek tomu, že v decembri počet zrážok podstatne narástol, takmer celý štát sa ešte nachádza minimálne na úrovni „závažného sucha“, pričom až 55 percent jeho územia spadá do kategórie „výnimočného sucha“.

Výskum klimatológov uvádza, že príčinou je človekom spôsobená klimatická zmena, a naznačuje, že podobné suchá sa budú v budúcnosti opakovať.

„Vstupujeme do času, keď ľudské vplyvy na klimatický systém budú ovplyvňovať závažnosť týchto období,“ potvrdzuje Achukaitis pre Science Daily.