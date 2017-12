Severná Kórea chváli kyberútoky na Sony

Severokórejský režim odmieta, že by zaútočil na filmovú spoločnosť Sony Pictures. Útoky však schvaľuje.

8. dec 2014 o 18:30 Tomáš Prokopčák

SOUL, BRATISLAVA. Bol to jeden z najväčších podobných útokov na súkromné firmy a pravdepodobne prvý takýto rozsiahly kyberútok na firmu na americkej pôde.

Skupina hackerov prenikla do systémom spoločnosti Sony Pictures, na týždeň prerušila prevádzku väčšej časti firemnej siete, následne získala citlivé dáta zamestnancov a zverejnila ich.

No nielen to: kyberútočníci zverejnili na internete aj niektoré filmy, ktoré sa ešte ani nestihli dostať do kín. A časť dôležitých dát filmovej spoločnosti zmazali.

Následná analýza útoku ukázala, že nástroje kyberteroristov pripomínajú tie, ktoré už v minulosti využili pri útokoch na Blízkom východe a najmä na Južnú Kóreu. Preto časť odborníkov ukázala na možný štátny útok, za ktorým mohol stáť severokórejský režim. Motívom mala byť pomsta za chystanú komédiu, v ktorej má dvojica novinárov zavraždiť diktátora Kim Čong-una.

Teraz Severná Kórea podľa agentúry Reuters tvrdí, že ona sama za útokom na spoločnosť Sony nie je. No kyberútok považuje za správny a vykonať ho mali podporovatelia režimu.

Pomsta krajiny?

„Prienik do Sony Pictures bol čin spravodlivosti,“ komentovala útok spred dvoch týždňov oficiálna severokórejská agentúra KCNA. „Činom podporovateľov a sympatizantov krajiny. Ale Južná Kórea šíri falošné reči o tom, že sever môže za útok.“

Rozsiahly prienik do systémov súkromnej spoločnosti bol zrejme príliš komplexný a dobre naplánovaný, aby za ním stáli bežní kyberkriminálnici.

Aj keď samotná Severná Kórea nie je prakticky pripojená na internet a v diktatúre sú prístupné len niektoré schválené webstránky, vláda už podľa New York Times roky trénuje špecialistov na počítačové útoky.

Ich cieľom je zvyčajne južný sused, s ktorým je Pchjongjang technicky stále v stave vojny.

Problémom však teraz bol chystaný film The Interview, v ktorom CIA najme novinárov, aby spáchali atentát na severokórejského lídra. Kórea už film nazvala teroristickým činom a vojnovým aktom a žiadala generálneho tajomníka OSN i amerického prezidenta, aby snímku zastavili.

Ďalšie útoky

K útoku na Sony sa napokon prihlásila skupina nazývajúca sa Ochrancovia mieru. V piatok dokonca zaslali hackeri zamestnancom Sony e-mail, v ktorom sa im vyhrážajú.

Podľa Ars Technica navyše tvrdili, že ešte neskončili a ich cieľom je kolaps celej filmovej spoločnosti a „po celom svete sa stane množstvo udalostí presahujúcich vašu predstavivosť“.

Včera sa navyše stalo Sony cieľom ďalšieho kyberútoku. Rozsiahly pokus o odmietnutie služby znefunkčnil stránky online obchodu PlayStation Store.

K útoku sa prihlásila skupina známa podobnými pokusmi už z minulosti, keď sa jej cieľmi stali Microsoft či vývojári počítačových hier. Kyberútočníci navyše tvrdia, že toto je len ukážka a skutočné útoky nastanú až počas Vianoc.

Otázkou však je, či tieto takzvané DDoS útoky s prienikom do Sony Pictures súvisia. Ich autori sa totiž pravdepodobne zoskupujú okolo webstránky, ktorá sa nachádza v Rusku.