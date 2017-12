Rusi chcú poslať človeka na Mesiac, sľubujú rok 2030

Rusi chcú na Mesiaci postaviť základňu a ťažiť na ňom suroviny.

9. dec 2014 o 15:45 TASR

MOSKVA, BRATISLAVA. Prvý pilotovaný let nového ruského kozmického komplexu je naplánovaný na rok 2028, vyplýva to z návrhu dlhodobého programu rozvoja kozmického priestoru, ktorý jeho autori predložili ruskej vláde na schválenie. Informovala o tom agentúra TASS.

Prvé skúšky zariadenia na obežnej dráhe Zeme by sa mali začať v roku 2024. Do roku 2028 sa potom uskutočnia prípravné operácie na misiu na Mesiaci, do ktorých by mala byť zapojená aj Medzinárodná vesmírna stanica (ISS).

Chystaný ruský program výskumu Mesiaca pozostáva z troch fáz: začne sa pristátím bezpilotnej vesmírnej lode a vyvrcholí vybudovaním infraštruktúry na povrchu Mesiaca. Náplň jednotlivých etáp bude závisieť od dostupnosti nosných rakiet a vesmírnych zariadení pre pilotované i nepilotované lety.

Ruskí výskumníci tvrdia, že Mesiac je najbližším a jediným ľudstvu dostupným nepozemským zdrojom prírodného bohatstva, ale aj vody. Preto navrhujú začať aj s ťažbou nerastných surovín, keďže to nemusí byť náročnejšie ako v Arktíde.

Systematický prieskum mesiaca by mal začať akousi základňou, na ktorej by bola elektráreň, modul na podporu života, experimentálny laboratórny modul a k dispozícii zrejme aj menší vozový park - terénne vozidlá a lunochody. Tento systém by sa postupom času mohol rozrásť.

Autori projektu očakávajú, že v prvých dvoch desaťročiach budú vedci na Mesiac lietať len na časovo obmedzené expedície, ktorých náplňou bude najmä výstavba a sprevádzkovanie nových prvkov infraštruktúry či údržba a oprava už existujúcich systémov. V blízkosti základne by mohlo vzniknúť astronomické laboratórium.

Pred časom sa objavila informácia, že vývojári projektu odhadli náklady na výskum a dobytie Mesiaca na 12,5 bilióna rubľov.