Investor: Produkt? Ten nie je pre startup až taký kľúčový

MARTIN HAUGE investuje do startupov už desaťročie. Je hlavným partnerom švédskeho investičného fondu Creandum. Na Slovensku pomáha rozbiehať inkubátor startupov RubixLab.

7. dec 2014 o 17:25 Ondrej Podstupka

RubixLab je nový inkubátor technologických firiem. Rozbiehať ho pomôže medzinárodný investor MARTIN HAUGE a startupy môžu získať investíciu do výšky 150-tisíc eur.(Zdroj: aeriaphotography.com)

Neunavuje vás otázka, čo je najdôležitejšie pri zvažovaní investície do startupu?

„Nie, rád na to odpovedám. Je to jedna z najdôležitejších správ, ktorú môžu investori zodpovedať. Ukazuje to, že mladí aj starí podnikatelia stavajúci nové firmy potrebujú vedenie. Aj keď nepopieram, že som odpoveď za desať rokov investovania už zopárkrát zopakoval.“

Zmenila sa vaša odpoveď v priebehu rokov?

„Áno. Vychádzam zo severského ekosystému. Za posledných desať rokov sme sa veľa naučili o tom, čo treba pri výstavbe úspešného startupu. Správna odpoveď sa však mení aj v priebehu rokov. Veľmi rýchlo sa mení prostredie.“

Čo je najdôležitejšie dnes?

„Pozeráme sa najmä na tím, produkt a trh. Hľadáme špičkové tímy, ktoré sú schopné rásť a zlepšovať sa. Ich produkt musí mať potenciál stať sa niečím výnimočným. Nečakáme však, že k nám prídu s úplne vyvinutým produktom.“

Prečo nie?