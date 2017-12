Vianoce v 4K ešte nebudú. Ako si vybrať nový televízor?

Na revolúciu v televízoroch stále čakáme. Ultravysoké rozlíšenie ešte len čaká na príchod adekvátneho obsahu.

7. dec 2014 o 0:00 Matúš Paculík

Čo sa za rok zmenilo pri televízoroch? Sú zase o kus väčšie, majú menšiu spotrebu a výrobcovia sa nás snažia lákať na 4K (ultravysoké) rozlíšenie. Na čo si ale treba dať pozor pri výbere nového modelu?

Veľkosti sa medze nekladú

Pamätáte sa na prvé cenovo dostupné LCD televízory? Ich uhlopriečky mali 26 alebo 32 palcov a vtedy pred mnohými rokmi sa nám zdali veľké. Dnes máme v kanceláriách 24 palcové monitory a domov si pokojne kúpime televízor s uhlopriečkou 50 palcov.

Môže za to neustály pokles cien, nové technológie a nástup HD vysielania, ktorý nahradil nekvalitný analógový signál s nízkym rozlíšením. V zahraničí sa navyše rozširujú služby typu Netflix, ktoré po HD začínajú v obmedzenej forme ponúkať obsah aj v 4K rozlíšení.

Pri výbere veľkosti obrazovky sa preto orientuje hlavne podľa svojej obývačky, konkrétne od vzdialenosti vašej hlavy od televízora. Odborníci odporúčajú vynásobiť túto hodnotu konštantou 0,535, výsledkom je maximálna vhodná uhlopriečka. Napríklad pri pozeraní zo vzdialenosti dvoch metrov je vhodný 42 palcový televízor.

Filmy v extrémne vysokom rozlíšení si najlepšie vychutnáte na veľkej uhlopriečke.

Čo ďalej?

Už viete, aký veľký televízor si máte kúpiť. Čo by mal ale vedieť a čo by mal obsahovať? Ako prvé si skontrolujte konektory, hlavne pri lacných modeloch. V obchodoch môžete pokojne naraziť na cenovo zaujímavý 60-palcový televízor, ktorý má len jeden HDMI vstup.

Dobre si preto spočítajte, koľko herných konzol vlastníte a či aj váš satelitný prijímač nemá len digitálny výstup. DVB-T tuner pre príjem pozemného vysielania má dnes už každý nový televízor, no zamerajte sa aj na satelitné a káblové tunery.

Nezabudnite na USB port. Vďaka nemu si k televízoru môžete pripojiť disk alebo USB kľúč s filmami či pesničkami pre najmenších. Môžete ho využiť aj na nahrávanie vysielania, prípadne si pozriete fotografie z dovolenky. Prístup na internet nie je dôležitý, no napríklad vám umožní pohodlné zobrazenie fotografií a videa aj priamo z vášho smartfónu.

Smart TV funkcie vyzerajú na papieri krásne, ale už ste skúšali surfovať na televízore či nebodaj využiť vstavanú Facebook a YouTube aplikáciu? Výrobcovia nás môžu skúšať presviedčať peknými frázami, stále je to škrabanie sa pravou nohou za ľavým uchom.

Panasonic TX-42AS600E

Presne takto si predstavujeme cenovo dostupný televízor, ktorý má poskytnúť viac, než len zobrazenie obrazu. Má špeciálny režim domovskej obrazovky prispôsobenej pre každého člena domácnosti, môžete ho ovládať hlasom či si na obrazovku posielať fotografie a videá zo smartfónu. Aplikácií je dostupných viacero, vrátane Facebooku, Skype či rôznych videoték.

Kvalita obrazu je veľmi dobrá, dokonca sú od výroby parametre nastavené tak dobre, že ich nie je potrebné upravovať. Televízor si najlepšie poradí s HD obsahom, kedy sa vyrovná aj cenovo drahším modelom. Nastavenia sú logicky usporiadané a ani bežný používateľ nebude mať problém využívať zložitejšie funkcie.

Jediným slabým miestom sú priemerné pozorovacie uhly a 100 Hz obrazová technológia, konkrétne si dobre neporadí s rýchlo pohybujúcimi sa objektami.

Cena: 389 eur

+ dobrá cena, kvalita obrazu, množstvo doplnkových funkcií

- priemerné pozorovacie uhly

LG 55LB561V

Hľadáte televízor s veľmi veľkou uhlopriečkou, no máte obmedzený rozpočet? LG má jeden z najlacnejších veľkých televízorov, pričom za 55-palcovú verziu zaplatíte menej ako 600 eur. Kvalita obrazu nie je vôbec zlá, nájdete tu špeciálny čip pre automatickú úpravu parametrov obrazu - a dokonca môžete využiť pomoc v podobe interaktívneho nastavenia všetkých dôležitých parametrov.

Obraz je veľmi slušný, s ohľadom na cenu a veľkosť uhlopriečky výhrady nemáme. Je ale dôležité, aby ste na ňom sledovali hlavne HD signál, zážitok z SD obsahu je na 55 palcoch veľmi zlý. Dôležitým obmedzením je prítomnosť len dvoch HDMI vstupov a nečakajte žiadnu Smart TV technológiu či nebodaj prístup do lokálnej siete a na internet.

Cena: 579 eur

+ veľká uhlopriečka, dobrý obraz

- len dva HDMI vstupy, nerovnomerné podsvietenie

Sony KDL-50W805B

Špičkový Full HD televízor, ktorý ešte môžeme zaradiť do cenovo dostupnej kategórie. Výrobca ho vybavil veľkým množstvom tunerov a skvelým obrazom, ktorý je stále dobrý aj pri zdroji signálu s nízkym rozlíšením. Samozrejme si plnú kvalitu vychutnáte až pri Full HD rozlíšení, kedy sa naplno prejaví nadpriemerná ostrosť obrazu a živé farby. Problém nerobia ani rýchle scény, niečo ako predmety rozmazané chybou obrazovky tu nespoznáte.

Výrobca nešetril ani pri výbave a okrem spomínaných tunerov na vás čaká dostatok rôznych konektorov, môžete nahrávať vysielanie na externý disk, využiť rôzne aplikácie, prezerať webové stránky či pozerať 3D filmy s dodávanými 3D okuliarmi. Televízor má veľmi nízku spotrebu, pri tak veľkej uhlopriečke je to približne 50 wattov, čím sa zaraďuje do energetickej skupiny A++.

Cena: 899 eur

+ vynikajúca kvalita obrazu pri rozumnej cene, dizajn

- horší prístup ku konektorom

Panasonic TX-48AX630E

Koľko dnes stojí najlacnejší 4K televízor? Ak si nepotrpíte na špeciálnych funkciách a stačí vám základná 40-palcová uhlopriečka, tak zaplatíte len niečo cez 500 eur. No pri malej uhlopriečke si výhody vysokého rozlíšenia nevychutnáte a preto odporúčame 48-palcovú verziu základného 4K modelu od japonskej firmy Panasonic. Zaplatíte za ňu síce dvojnásobok, no okrem výrazne väčšej uhlopriečky sa dočkáte aj pokročilých Smart funkcií a ovládania hlasom.

Nech vás ale nemýli označenie základný 4K televízor. Kvalita obrazu je veľmi dobrá, za čo môže nielen rýchle 1200 Hz spracovanie obrazu, ale aj špeciálny modul pre zvýšenie počtu snímok. Rýchlo pohybujúce sa objekty v obraze sú plynulé, farebné podanie presné, no znova upozorňujeme, že pre tento typ televízorov je potrebný HD obsah. Výrobca vybavil televízor množstvom funkcií, vrátane vlastnej domácej obrazovky pre každého člena domácnosti.

Cena: 963 eur

+ 4K rozlíšenie, veľmi dobrý obraz, množstvo funkcií

- zatiaľ len absencia 4K obsahu

Philips 48PFS8209

Vynikajúci, maximálne plynulý obraz, veľmi dobrý zvuk a hlavne technológia Ambilight, ktorá vám osvetlí stenu za televízorom podľa toho, čo sa práve odohráva na obrazovke. Ambilight nie je zbytočný efekt, výrazne spríjemňuje pozeranie a pri večernom osvetlení nenamáha váš zrak. Nami odporúčaný model má jeho najnovšiu verziu, ktoré osvetľuje stenu zo štyroch strán a dokáže automaticky ovládnuť aj špeciálne žiarovky Hue.

Kvalita obrazu je veľmi vysoká, Philips je priekopníkom pri spracovaní SD / HD signálu a vďaka najnovšiemu čipu dokáže aj z priemerného signálu dostať dobrý výsledok. Obraz je ostrý, plynulý, farebné podanie veľmi živé. Na dopočítanie snímok si treba chvíľu zvykať. Samozrejmosťou je nízka spotreba v energetickej triede A+, pohybujúca sa okolo hranice 60 wattov.

Cena: 1299 eur

+ vynikajúci obraz, Ambilight, Android

- cena

Samsung UE55HU8500

Na koniec zostala jedna chuťovka pre tých, ktorí nevedia, čo s peniazmi. Špičkový 4K televízor od Samsungu začína na hranici troch tisíc eur za 55 palcov, no zakúpiť si môžete aj 78 palcovú verziu za približne 7600 eur. Nevyniká len vysokým rozlíšením, ale hlavne netypicky prehnutou obrazovkou, ktorá má diváka lepšie vtiahnuť do deja. Pri našich testoch sa popisovaný efekt prejavil skôr priemerne, no televízoru nemôžeme uprieť skutočne vysokú kvalitu obrazu.

Obrazovka má vynikajúce podanie čiernej, dobre si poradí s akčnými a športovými scénami a nadštandardný je aj zvuk s RMS výkonom 60 wattov. Samozrejmosťou je bezdrôtový prenos multimédií z, ale aj do mobilných zariadení. Samsung ako priekopník v Smart TV funkciách ponúka pokročilý systém hlasovej interakcie a veľké množstvo rôznych aplikácií, vrátane sociálnych sietí či Skype.

Cena: 2899 eur

+ vynikajúci obraz, množstvo funkcií

- zo začiatku budete v tom množstve možností stratení

