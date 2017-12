Odhalili vírus, ktorý sa ukrýva v Androide

Škodlivý kód striehne na dáta používateľov. V zariadení sa nachádza už pred vybalením mobilu.

5. dec 2014 o 11:42 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Navonok sa tvári ako aplikácia pre nastavovanie zvonení. V skutočnosti však ide o škodlivý kód s názvom DeathRing. Bezpečnostní analytici ho objavili v lacných smartfónoch s Androidom.

Podľa magazínu The Register nik netuší, či sa malvér stal ich súčasťou priamo v továrni, alebo na ceste ku kupujúcim. Isté však je, že sa k nič netušiacim používateľom dostával v priebehu celého roka. Našli ho na smartfónoch značiek Gionee, Hi-Tech Amaze i na falzifikátoch Samsungu GS4/Note II.

Škodlivý kód je súčasťou Androidu a nemožno ho odstrániť. Má prístup k SMS a WAP funkciám, prostredníctvom ktorých sa dokáže spojiť s riadiacim serverom, aby následne vykonával jeho pokyny, prípadne si z neho stiahol ďalšie fragmenty kódu.

Smartfóny s vírusom smerovali hlavne do Číny, Taiwanu, Vietnamu, Indonézie, Indie a Nigérii, našli sa však aj v Španielsku. Bezpečnostní analytici upozorňujú, že hackeri sa pokúšajú dostať priamo do distribučných reťazcov, aby vložili škodlivý kód do zariadení ešte skôr, ako sa dostanú k samotnému spotrebiteľovi. Pri smartfónoch majú záruku, že odstrániť takýto kód nebude jednoduché.

Používateľom nezostáva nič iné, iba pasívne prijímať situáciu takou, aká je. Pri kúpe smartfónov mimo etablovaných značiek by nemali používať mobil spôsobom, ktorý by mohol odhaliť ich súkromie alebo digitálne identity.