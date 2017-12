Loď Orion vo štvrtok neodštartuje, mala problémy

NASA chce otestovať novú pilotovanú vesmírnu loď Orion. Štart vo štvrtok zlyhal.

4. dec 2014 o 11:55 Tomáš Prokopčák

NASA odložila štart rakety, ktorá mala na obežnú dráhu vesmíru vyniesť vesmírnu loď Orion. Test vesmírneho plavidla, ktoré má umožniť pilotovanú misiu na Mars, museli prerušiť pre sériu problémov. O štart sa NASA pokúsi v piatok.

Dnes krátko po jednej nášho času na obed mala do kozmu odštartovať kozmická loď Orion, ktorá raz poslúži na lety do ďalekého kozmu. Astronautov povezie napríklad na asteroid a mala by dostať aj prvých ľudí na inú planétu – na Mars.

Štart však riadiace stredisko po opakovaných odkladoch odložilo. Prvý pokus o štart prerušilo neznáme plavidlo v oblasti odpaľovacej rampy aj problémy s palivom na druhom stupni nosnej rakety. NASA pred jednou štart posunula na 13:17 nášho času.

O 13:15 nášho času však začal fúkať v oblasti odpaľovacej rampy príliš silný vietor. Štartovaciu sekvenciu znovu zastavili a čakalo sa na priaznivejšie podmienky. Napokon štart určili na 13:55 nášho času. Aj tento pokus však prerušil vietor.

Ďalší pokus o štart sa mal odohrať krátko pred pol treťou stredoeurópskeho času. Zlyhanie zariadenia však prerušilo aj tento pokus - necelých päť minút pred tým, ako mala raketa odštartovať. Na rakete správne nefungoval jeden z prívodov vodíka. Technici sa pokúsili problém odstrániť.

Krátko pred pol štvrtou riadiace stredisko oznámilo, že štart definitívne odkladá na ďalších 24 hodín.

Scrub. Today's planned launch of #Orion is postponed due to valve issue. Our next possible launch window opens at 7:05am ET Friday — NASA (@NASA) December 4, 2014

Viac ako štvorhodinový testovací let by mal vyniesť Orion – tento raz ešte bez posádky - takmer šesťtisíc kilometrov nad povrch našej planéty, následne sa loď vráti na zem: zažije pritom prechod atmosférou pri viac ako dvojtisícstupňových teplotách i zbrzdenie pomocou jedenástich padákov. Orion napokon dosadne do vôd Tichého oceánu.

Orion vynesie do vesmíru nosná raketa Delta 4 Heavy. Neskôr by mala fungovať spolu s novým chystaným systémom Space Launch System.