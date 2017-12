Loď chystaná na Mars letí prvý raz do vesmíru

Vedci a inžinieri budú skúšať novú vesmírnu loď. Mala by ľudí dopraviť až na Mars.

3. dec 2014 o 17:45 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Bude to najvýkonnejšia vesmírna raketa, akú ľudstvo kedy postavilo. A na jej konci, krčiaca sa na špici celej ohromnej štruktúry bude vesmírna loď Orion - zariadenie, ktoré by malo človeka dopraviť na asteroid i na Mars.

Skôr než sa v budúcich desaťročiach vyberú astronauti na inú planétu našej slnečnej sústavy, musia vedci a inžinieri takéto technológie vytvoriť a otestovať. Jeden z kľúčových experimentov sa preto má odohrať vo štvrtok: loď Orion pripravovaná na ďaleké kozmické lety sa prvý raz vyberie na vesmírny výlet. Ak všetko pôjde dobre, vystúpi do takmer šesťtisíckilometrovej výšky a potom sa vráti naspäť na Zem.

Všetko otestovať

„Dostať sa z bodu, kde sme vďaka Medzinárodnej vesmírnej stanici dnes, k vzdialenostiam ako Mars, je náročnou výzvou,“ priznáva pre Space.com Jason Crusan z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).? „No vďaka tohtotýždňovému letu Orionu vstupujeme do ďalšej fázy v rozširovaní našich schopností.“

Testovací let, ktorý by mal odštartovať krátko po jednej na obed nášho času, potrvá zhruba štyri a pol hodiny. Keďže budúca nosná raketa SLS ešte v súčasnosti nejestvuje, vesmírnu loď vynesie do kozmu raketa Delta 4 Heavy.

Počas letu budú inžinieri testovať napríklad únikový systém astronautov pri štarte do kozmu, ale aj kľúčové oddelenia od nosnej rakety, návrat atmosférou pri viac než dvetisícstupňových teplotách či brzdenie a pristávanie pomocou jedenástich padákov. Loď by mala napokon dosadnúť do Tichého oceánu.

„Určite to je významný pokrok v našich plánoch, ako dostať astronautov na Mars,“ dodáva aj Mike Bolger, ktorý vedie vývoj vo floridskom Kennedyho vesmírnom stredisku.

video //www.youtube.com/embed/gI8Dk9CeeZA

Až za Mesiac

O samotnej ceste na Mars sa v prípade NASA hovorí niekedy v tridsiatych rokoch tohto storočia. Už v budúcom desaťročí by sa však mala odohrať iná pilotovaná misia: astronauti by sa mohli vybrať na asteroid, ktorý predtým kozmické zariadenia zachytia a pritiahnu napríklad na obežnú dráhu Mesiaca. Prvý pilotovaný test lode Orion je pritom naplánovaný na rok 2021.

„Orion je navrhnutý tak, aby dostal ľudí ďalej, ako sa kedykoľvek predtým vybrali,“ píše vo svojom stanovisku NASA. „A to ďaleko za Mesiac.“