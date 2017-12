Apple patentovalo technológiu, ktorá chráni mobily pri páde

Majú dopadnúť vždy na bezpečnú stranu. Vďaka tomu ochránia displej.

3. dec 2014 o 13:25 Milan Gigel

CUPPERTINO, BRATISLAVA. Je to myšlienka, ktorá by mohla zbaviť starostí mnohých nemotorných používateľov mobilov. Vždy keď dopadne na zem, dotkne sa jej svojou bezpečnou stranou. Vďaka tomu sa pri nešťastnom páde displej nerozbije.

Ak vám to pripomína nepísané pravidlo o tom, že chlieb vždy spadne na stranu natretú maslom, v tomto prípade sú za všetkým technológie. Rýchle senzory a procesor by mali zachytiť pádovú udalosť a pomocou motorčeka s excentrickým závažím zariadiť, aby spadol na zem bezpečným spôsobom.

Podľa magazínu AppleInsider Apple vo svojej patentovej prihláške popisuje rôzne rozšírenia. Zaoberá sa odopnutím slúchadlového kábla i využitím zásobníka so stlačeným plynom pre stabilizáciu pádu. Všetko sú to len myšlienky na papieri a nemali by sme počítať s tým, že sa objavia už pri najbližšom novom iPhone.

Veda však napreduje a nie je vylúčené, že princíp bude o nejaký čas skutočne fungovať a my sa budeme môcť tešiť tomu, že naša technika je v bezpečí. Prihláška bola podaná v roku 2013, úrady až teraz rozhodli o jej prvenstve.

