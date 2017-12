Lord Sinclair chce obnoviť legendárny ZX Spectrum

Staré hry ožijú v domácnostiach vďaka novej hernej konzole.

3. dec 2014 o 11:22 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Bol to jeden z prvých cenovo dostupných počítačov, ktorý otvoril cestu technológiám do európskych domácností. Volal sa ZX Spectrum a odrástli na ňom nielen programátori a vývojári, ale aj skalní fanúšikovia počítačových hier.

Teraz by sa po rokoch mohol objaviť na trhu v novej podobe. Za snahou o jeho znovuzrodenie stojí samotný Lord Sinclair, ktorý hľadá oporu v drobných investoroch. Tí majú priniesť potrebný kapitál, aby sa značka Sinclair opäť dostala do domácností.

Podľa magazínu The Verge je plánovanou novinkou Sinclar Spectrum Vega - herný ovládač s niekoľkými tlačidlami, ktorý by sa mal do domácností dostať s tisíckou predinštalovaných hier. Pri nich si budú môcť herní fanúšikovia zaspomínať na mladosť.

Popri tom bude možné prostredníctvom SD karty pridať k výbave ďalšie dobové tituly a softvéry, ktoré na konzole pobežia rovnako ako na pôvodnom počítači. Tentokrát však už bez piskotu a bzukotu magnetofónovej kazety.

Cena pre investorov je 100 libier a v prípade úspechu by sa mohli k svojim vytúženým konzolám dostať už vo februári budúceho roku.

Konzola sa pripája priamo k televíznemu prijímaču, na internete by mal vzniknúť aktualizovaný repozitár, ktorý do obývačiek otvorí cestu pre aplikácie.