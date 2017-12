Chcete najlepší smartfón? Pomôžeme vám vybrať

Sú výkonné, vyzerajú pekne, fotia skvelo, no sú aj pekelne drahé. Za tie najlepšie smartfóny zaplatíte aj osem stoviek.

4. dec 2014 o 10:50 Matúš Paculík

Nedajte sa zmiasť vysokou cenou, tie najlepšie smartfóny sa aj napriek svojej cenovke predávajú v miliónových množstvách a ak majú na sebe logo nahryznutého jablka, sú zákazníci ochotní čakať na doručenie aj niekoľko týždňov.

Ako spoznáte dobrý smartfón?

Vysoká cena vám môže napovedať, no dôležité sú parametre. Dnešné top modely majú výkonné čipy so štyrmi jadrami od výrobcu Qualcomm, no napríklad Huawei sa úspešne snaží vylepšovať svoje vlastné čipy.

Operačná pamäť je dôležitá pre plynulý beh systému a náročných hier, preto si dajte pozor, aby váš nový model mal minimálne dva gigabajty. Tie najlepšie modely majú tri gigabajty, čoskoro na trh prídu novinky, ktoré pridajú ďalší gigabajt navyše.

Pri displeji vyžadujte minimálne Full HD rozlíšenie, niektoré modely idú ešte ďalej a darí sa im na malú plochu vtesnať 2560x1440 bodov. Všímajte si aj ďalšie doplnkové technológie, ako je NFC pre bezkontaktnú komunikáciu či LTE na rýchle surfovanie a nahrávanie fotografií na Facebook.

Nakoniec si dobre pozrite, z čoho je váš budúci smartfón vytvorený. Plasty sa už dávno nenosia, nájdete ich len pri niektorých modeloch od Nokie a Samsungu, zvyšok výrobcov dávno prešiel na kov o spevnené sklo.

Nahradia fotoaparáty

Doba lacných kompaktných fotoaparátov a videokamier je dávno preč, za čo môžu práve smartfóny. Tie najlepšie modely sa im bez problémov vyrovnajú a ponúknu možnosť okamžitej úpravy fotografií či ich zdieľanie na sociálnych sieťach.

Každý jeden z nami odporúčaných smartfónov má nadštandardný snímací čip, s ktorým spravíte dobré fotografie aj pri horších svetelných podmienkach. U Nokie a Sony sme kvalitu očakávali, príjemne nás prekvapili aj najlacnejšia dvojica modelov od Huawei a Lenovo.

Kvalitné Full HD video, spomalený záznam pri 240 snímkach za sekundu a pri niektorých modeloch aj 4K rozlíšenie. Obmedzovať vás môže len vaša predstavivosť.

Huawei Ascend Mate 7

Veľký 6-palcový displej, 8-jadrový procesor a výkonný grafický čip. Všetko je navyše zabalené v odolnom hliníkovom tele a displej chráni odolné sklo. Huawei už dávno nie je druhoradá firma a modelom Mate 7 ukazuje, že dokáže súperiť aj so známejšími značkami v segmente najdrahších smartfónov. Vybavený je skutočne nadštandardne, no kúpite ho už za 429 eur.

Smartfón má snímač odtlačkov prstov umiestnený na zadnej strane, môžete ho využiť napríklad na šikovné odomknutie zariadenia. Vynikajúci je fotoaparát, využívajúci čip od Sony. Fotografie sú veľmi dobré dokonca aj pri horších svetelných podmienkach. Dobrá je aj výdrž batérie, na jedno nabitie zvládne aj dva náročné dni pri zapnutej technológii Bluetooth.

Cena: 429 eur

+ dobrý výkon, spracovanie, cena, fotoaparát

- graficky výrazne upravený systém

Lenovo Vibe Z2 Pro

Najlepší smartfón od Lenova sa bez problémov vyrovná konkurencii a svojim displejom prekoná väčšinu drahších modelov. Pri šiestich palcoch má rozlíšenie 2560x1440 bodov, čo je výrazne viac oproti rozšírenému Full HD. Displej má aj vynikajúce podanie farieb a nemá problém ani s priamym slnkom. Výber hardvéru je bezchybný - štvorjadrový procesor od Qualcomm, tri gigabajty pamäte a výkonný grafický čip.

Chválime aj dobrý fotoaparát, ktorý má ako jeden z mála optickú stabilizáciu, vďaka ktorej vás nesklame ani pri nočnom fotografovaní. Výrobca si graficky upravil systém, doplnil ho o niekoľko aplikácií a ako bonus pridal možnosť výberu medzi upravenou a úplne čistou verziou systému Android. Kvalita spracovania je vynikajúca, telo je z veľkej časti tvorené odolným kovom, je tenké a váži 179 gramov.

Cena: 449 eur

+ kovové telo, čistý Android, výkon

- množstvo zbytočných aplikácií

Nokia Lumia 930

Jeden z posledných smartfónov Lumia, ktorý ešte vytvorila fínska Nokia. Ak ste si obľúbili operačný systém Windows Phone, je tento smartfón spolu s modelom Lumia 1520 to najlepšie, čo môžete mať. Kvalitne spracovaný, pekný, rýchly a s dobrým displejom a vynikajúcim fotoaparátom. Päťpalcový displej s Full HD rozlíšením chráni odolné sklo Gorilla Glass 3, procesor je štvorjadrový Snapdragon 800 a pre dáta máte k dispozícii 32 gigabajtové úložisko.

Po konštrukčnej a hardvérovej stránke nemáme čo kritizovať, dokonca výrobca ponúka niekoľko netradičných farebných verzií. Jediným kontroverzným prvkom je systém Windows Phone. Pre niekoho zbytočne jednoduchý systém, ktorému chýbajú dôležité aplikácie, pre iného zas odladený, rýchly a prehľadný systém, na ktorý sa dá veľmi rýchlo zvyknúť.

Cena: 465 eur

+ pekný dizajn, výkon, fotoaparát

- zadná časť je z plastu

Sony Xperia Z3

Môžete ho nechať v piesku, pokojne ho používajte v daždi a môže vám spadnúť do vody. Sony stíha vylepšovať svoju vlajkovú loď pomaly každých šesť mesiacov. Xperia Z3 sa preto veľmi nelíši od predchádzajúceho modelu - je len mierne výkonnejšia, fotoaparát sa nezmenil, a tak si všimnete len miernu úpravu dizajnu. Hrany sa zjemnili, smartfón sa teraz drží v rukách príjemnejšie a konečne si ho môžete kúpiť aj v niekoľkých netradičných farbách.

Výkon je špičkový, keďže aj tu nájdete štvorjadrový procesor, tri gigabajty operačnej pamäte a výkonný grafický čip Adreno 330. Trochu nechápeme, prečo sa SIM karta musela zmenšiť až na micro verziu. V obchodoch nájdete aj lacnejšiu verziu smartfónu s názvom Xperia Z3 Compact, má menší displej s HD rozlíšením, inak si sú obidva zariadenia veľmi podobné.

Cena: 649 eur

+ odolnosť, výkon, dobrý fotoaparát

- oproti modelu Z2 len minimum zmien

iPhone 6

Smartfón od Apple je legenda, ktorá sa s každým novým modelom predáva lepšie a lepšie. Nový iPhone 6 je hlavne vo verzii Plus výrazne väčší ako jeho predchodcovia, má úplne nový dizajn a vylepšený hardvér. Ostré hrany sa zaoblili, sklo nahradil kov a výraznou zmenou prešiel aj fotoaparát. Ten robí veľmi kvalitné fotografie a video dokáže zaznamenať až rýchlosťou 240 snímok za sekundu.

S novou verziou systému pribudlo niekoľko zaujímavých funkcií, svoje hovory môžete prijať aj na svojom MacBooku, môžete z neho písať aj SMS správy. A to všetko bez zbytočného nastavovania. Nepáči sa nám jedine cena, základná verzia stojí 699 eur, verzia iPhone 6 Plus je o ďalšiu stovku drahšia.

Cena: 699 eur

+ dizajn, výkon, kovové telo

- cena

Samsung Galaxy Note 4

Jeden z najdrahších smartfónov, aký si môžete kúpiť. Má vynikajúci 5,7-palcový AMOLED displej s rozlíšením 2560x1440 bodov, výkonný hardvér s tromi gigabajtami operačnej pamäte a veľmi dobrý fotoaparát. Nechýba mu snímač odtlačkov prstov či veľký úložný priestor. Jeho veľkou výhodou je dotykové pero, kvôli ktorému si séria Galaxy Note drží svojich verných zákazníkov.

Peru je prispôsobený systém a aj mnoho aplikácií, takže si s ním určite užijete aj niečo iné, ako len písanie poznámok. Dizajn zariadenia sa výrazne nemení, no konečne už nepôsobí lacným dojmom. Cena je dosť vysoká, v overených obchodoch ho v zľave kúpite za približne 720 eur.

Cena: 749 eur

+ špičkový displej, výkon, fotoaparát

- cena, množstvo zbytočného softvéru

