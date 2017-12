Americkí predajcovia majú strach pred čínskou Alibabou

Firmy žiadajú vládu, aby ich ochránila pred ázijským konkurentom.

2. dec 2014 o 13:08 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Úspechy čínskej obchodnej firmy Alibaba znepokojujú amerických obchodníkov. Tí sa začali báť toho, že firma chystá pre amerických zákazníkov nové služby, ktoré by im otvorili prístup k lacnému tovaru z Ázie.

Cez čínsky systém prebiehajú obchody, ktoré prevyšujú obrat amerického Amazonu a eBay-u. Poprední predajcovia sa preto obávajú, že vplyvom nových spotrebiteľských návykov by mohli prísť o časť svojich tržieb, čo by mohlo mať negatívny vplyv na ekonomiku USA.

Podľa agentúry Reuters žiadajú vládu, aby upravila obchodné podmienky takým spôsobom, aby zostalo všetko v starých koľajach. Sú proti daňovým zvýhodneniam pre Alibabu či iným legislatívnym prvkom, ktoré by mohli cudzinca na domácej pôde zvýhodniť.

Kým v súčasnosti sa tešia spotrebitelia tovaru z obchodného systému AliExpress, ktorý otvára ponuky firiem smerom k jednotlivcom, v dohľadnej dobe by sa mal svetu otvoriť i systém Taobao. Ten sprostredkúva predaj medzi jednotlivcami vzájomne. To by ponuku exotických a lacných produktov znásobilo.

Alibaba si je vedomá svojho intenzívneho rastu a podľa svojich ohlásení pracuje na tom, aby vstúpila do svetového diania. Chce nahradiť reťaze sprostredkovateľov, ktorí sa živia tým, že sprostredkúvajú predaj čínskych produktov v jednotlivých krajinách.