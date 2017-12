FBI varuje pred ničivým kyberútokom, nenávratne zmaže disky

Filmová spoločnosť Sony sa stala obeťou rozsiahleho kyberútoku. Mohla to byť odplata za film.

2. dec 2014 o 11:16 Tomáš Prokopčák

Pôvodný text sme nahradili článkom z tlačeného vydania SME.

WASHINGTON, BRATISLAVA. Spočiatku to vyzeralo ako ďalší z prienikov zapálených hackerov. Výsledkom mala byť najmenej pätica nových filmov od spoločnosti Sony Pictures, ktoré kyberútočníci ukradli a zavesili na internet. Vrátane snímok, ktoré sa ešte ani nedostali do kín.

Čoskoro sa však začali objavovať správy, že minulotýždňový prienik do systémov kalifornskej pobočky spoločnosti bude oveľa vážnejší. Potvrdzovalo to aj rozhodnutie firmy najať si známu kyberbezpečnostnú znač-ku Mandiant na konzultáciu svojich problémov.

No až teraz sa ukázalo, o aký vážny problém naozaj ide: v pondelok vydala americká FBI niekoľkostranovú správu, v ktorej firmy v Spojených štátoch varuje pred akútnou hrozbou ničivých kyberútokov. Experti už na?značujú, že varovanie FBI súvisí práve so Sony.

Prvý v USA

„Myslím si, že koordinované kyberútoky s deštruktívnym nákladom proti korporáciám predstavujú bod zlomu,“ komentoval to pre agentúru Reuters Tom Kellermann zo spoločnosti Trend Micro. Správa amerických úradov totiž hovorí o malvéri, ktorého cieľov nie je len zaútočiť a získať dáta, ale aj vymazať pevné disky svojich cieľov.

Útočný kód pri tom postupuje tak, že informácie sa z napadnutých zariadení nedajú obnoviť a jeho úlohou zjavne nie je spoločnosti vydierať, čo by naznačovalo aktivitu bežných kyberkriminálnikov, ale napáchať čo najväčšie škody.

Odborníci navyše, zdôrazňujú, že aj keď podobné útoky na súkromný sektor sa už objavili na Blízkom východe či v Ázii, toto je vôbec prvý raz, čo k takému veľkému útoku došlo voči spoločnosti na americkej pôde.

Keď sa však v minulosti čosi podobné udialo, saudskoarabská spoločnosť Saudi Aramco hovorila o zhruba 30-tisíc napadnutých počítačoch, pričom bezpečnostní experti ukazovali najmä na Irán či Severnú Kóreu.

Aj aktuálny útok na Sony Pictures vyzerá, že za ním stojí štátny hráč - i keď hackeri v snahe zamaskovať svoj pôvod zverejnili aj niektoré údaje získané pri prieniku vrátane hesiel zamestnancov firmy či kópií pasov hercov, ktorí sa podieľali na niektorých filmoch. Podľa informácií Ars Technica a magazínu Re/Code však aj Sony pracuje s ver?ziou, že za útokom stojí severokórejský režim.

Odplata za film?

Mohla by to byť pomsta krajiny za pripravovaný film The Interview. V komédii chystanej na koniec decembra si americká CIA najme dvoch novinárov, aby zavraždili severokórejského lídra Kim Čong-una.

Pchongjang sa na film už sťažoval generálnemu tajomníkovu OSN Pan Ki–munovi i americkému prezidentovi Barackovi Obamovi. Film diktatúra označila za podporu terorizmu a akt vojny. Od útoku sa nedištancovala.