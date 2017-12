Klimatológ: Geoinžinierstvo nie je systémové riešenie

Zásahy do atmosféry nám získajú dvadsať rokov a môžu mať veľa vedľajších účinkov, hovorí klimatológ JOZEF PECHO z AV ČR.

1. dec 2014 o 17:35 Ondrej Podstupka

Môžu súčasné návrhy problém zmeny klímy vyriešiť?

„Všetky návrhy, či už ide o zatemňovanie, alebo fertilizáciu oceánov železom, sú teoreticky funkčné. Mali by efekt, ak by sa nasadili na celú plochu planéty. Problémom je ich nesmierne vysoká cena. Žiaden zo štátov si ju na seba nezoberie. Potrebovali by sme dohodu o tom, ktorý štát koľko a za čo zaplatí. Náklady na obrovské zatemňovače na nízkej obežnej dráhe či vypúšťanie aerosólov by mohli sto­ až tisícnásobne prevýšiť náklady na vybudovanie Medzinárodnej vesmírnej stanice.“

Čo by sme za tie peniaze dostali?

„Odloženie problému otepľovania o maximálne dvadsať rokov. Geoinžinierstvo je z tohto pohľadu nesystémové riešenie klimatickej zmeny a našich emisií. Ak by sme za tento čas neriešili podstatu problému, mohla by sa klimatická zmena vrátiť ešte silnejšie a mať tvrdšie dopady.“

Klimatickej zmene ešte len začíname rozumieť. Ak do procesu umelo zasiahneme, budeme vedieť vyhodnotiť, aký vplyv mali tieto zásahy?

„To je ďalší problém. Ak by sme napríklad chceli vypúšťať aerosóly do atmosféry, mohli by sme ochladiť atmosféru o pol stupňa. Nepoznáme však možné vedľajšie účinky. Jedna z úvah hovorí o tom, že rýchle globálne och?la?denie by mohlo zmeniť kolobeh v atmosfére.“

Čo by to znamenalo?

„Niekde by nastali suchá, inde by boli nebývalé dažde. To, čo teraz vnímame ako následok klimatickej zmeny, by sa tak mohlo ešte zrýchliť naším zásahom. Síranové aerosóly, ktoré sú veľmi efektívne pri tienení slnečného žiarenia, by sa zas mohli dostať do hydrologického cyklu a mohli by znovu naštartovať problém kyslých dažďov.“

Dali by sa takéto zásahy použiť len čiastočne?

„Nemá zmysel uvažovať o drobných zásahoch. Ak sa pre geoinžinierstvo rozhodneme, musíme ho použiť na celú planétu. Jediným skutočným riešením klimatickej zmeny je však obmedzovanie emisií a pomerne rýchly prechod na nefosílne palivá. To predpokladá aj zmenu životného štýlu ľudí. Potrebujeme významné zníženie spotreby. Týka sa to energií aj tovarov.“