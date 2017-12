Geoinžinierstvo môže ohroziť miliardy ľudí

Môže to byť posledná z možností. No následkom zásahu do fungovania planéty stále nerozumieme.

1. dec 2014 o 17:30 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Mohol by to byť strhujúci pohľad. Zo štartovacej rampy by stúpalo množstvo nákladných rakiet, zariadení, ktorých cieľ by ležal asi v dvadsaťkilometrovej výške.

Keby konečne dorazili na toto miesto, vypustili by svoj náklad - drobnučké kúsky zlúčenín síry. Správali by sa asi ako sopečný prach a rovnako by napodobňovali to, čo po výbuchoch vulkánov nasleduje: ochladenie Zeme.

Aj takto by mohla vyzerať jedna z techník, ktoré dnes nazývame geoinžinierstvom. Iné by mohli pomáhať planktónu viazať atmosférický oxid uhličitý, ďalšie by pomáhali oblakom lepšie odrážať slnečné lúče do kozmu či, naopak, prepúšťať pozemské teplo do vesmíru.

Problémom je, že podobný prístup môže priamo ovplyvniť život miliárd ľudí. Naznačujú to počítačové simulácie rôznych geoinžinierskych postupov, pričom skôr neukazujú, že by sa takto podarilo udržať teploty spred desaťročí.

Riziko pre miliardy

Fakty Geoinžinierstvo Sú plánované zásahy do klímy. Ich cieľom môže byť aj boj proti otepľovaniu. Mali by viesť k ochladeniu planéty.

„Ten nápad nemáme radi,“ zdôrazňuje pre BBC Matt Watson z Bristolskej univerzity, spoluautor jedného z výskumov.

„Osobne tento prístup považujem za odstrašujúci, ale musíme ho porovnať s tým, ak by sme nerobili vôbec nič. Alebo s tým, čo robíme dnes a čo nás vedie k svetu teplejšiemu o štyri stupne.“

Výskumníci sledovali, aké možné dôsledky by mali rôzne geoinžinierske techniky. Obzvlášť ich zaujímalo, čo sa udeje s najkritickejšími oblasťami, ako sú Arktída, africké púšte či oblasti pravidelne bičované monzúnmi.