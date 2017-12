Hľadali sme najlepší kompakt s vymeniteľným objektívom. Toto sú výsledky

Fotia tak dobre ako zrkadlovky, no veľkosťou pripomínajú bežné fotoaparáty. Pozrite si výber kompaktov s vymeniteľnými objektívmi.

30. nov 2014 o 9:38 Matúš Paculík

Bezzrkadlovka, mirrorless, CSC či kompaktný fotoaparát s vymeniteľným objektívom - znovuobjavená kategória digitálnych fotoaparátov nemá jednotné označenie ani v slovenských obchodoch.

Z kompaktných fotoaparátov si berie malé rozmery a nízku hmotnosť, zo zrkadloviek zas väčšie snímače a pokročilé funkcie. Výsledkom je šikovný fotoaparát, ktorý vám nezaberie veľa miesta v batohu.

Snímač je dôležitý

Sú dve veci, na ktoré si pri výbere svojej bezzrkadlovky určite dajte pozor. Prvou je snímač, konkrétne jeho veľkosť a rozlíšenie. Na trhu sú rôzne modely, začínajúce so snímačom o uhlopriečke jedného palca, tie lepšie sa vyrovnajú klasickým zrkadlovkám.

Najlepšie majú dokonca full frame snímač, aký nájdete len pri tých najdrahších profesionálnych zrkadlovkách. Ich cena je samozrejme vysoká a keď k nej prirátame niekoľko dobrých objektívov, hneď sme na hranici štyroch tisíc eur.

Malý snímač si nedokáže dobre poradiť v zlých svetelných podmienkach, napríklad pri fotení v noci alebo šere interiéru. A keď sa k malému snímaču priráta aj vysoká hustota bodov, výsledok nemusí byť dobrý.

Vyberajte si preto model s rozumným pomerom veľkosti snímača a jeho rozlíšenia. Dvadsať miliónov bodov môže pôsobiť majestátne, no ak sa majú tlačiť na snímači o uhlopriečke jedného palca, tak to rozhodne nedopadne dobre.

Aká je ponuka objektívov?

Druhá dôležitá otázka, ktorú si pri výbere musíte zodpovedať, sú objektívy. Nekupujete si kompaktný fotoaparát s možnosťou výmeny objektívu preto, aby ste nakoniec skončili len pri základnom.

Prezrite si preto dostupnosť a cenové rozpätie dostupných objektívov. Skôr či neskôr sa začnete obzerať po rozšírení svojej zbierky a nie je nič horšie ako zistenie, že si vlastne nemáte čo kúpiť.

Predajcovia neponúkajú len samotné telá, zaujímavejšie sú sety s objektívmi. Niekedy je v balíku len základný, no niekedy za malý doplatok dostanete objektívy dva. A s nimi sa dajú prežiť pekné začiatky fotografovania.

Čo vás ešte môže prekvapiť? Určite absencia hľadáčika či blesku. Pri niektorých modeloch si ich môžete dokúpiť, no ak vám na zobrazenie zostane len displej, tak si overte, ako si poradí na priamom slnku.

Olympus PEN E-PL5

Šikovný a hlavne kvalitný fotoaparát, na ktorý si nemusíte šetriť celý rok. Telo fotoaparátu kúpite za 399 eur, výrazne zaujímavejšie sú balenia s objektívmi, kedy za malý príplatok dostanete dvojicu univerzálnych objektívov s celkovým rozsahom 14-150mm. Nič lepšie si začínajúci fotograf nemôže želať - šikovný a univerzálny fotoaparát, ktorý môže mať stále so sebou.

Za drahšími modelmi zaostáva zariadenie v kvalite videa a keďže má menší snímač, neporadí si tak dobre so zlými svetelnými podmienkami. Pri bežných podmienkach a šere sú fotografie veľmi dobré, snímač má dobrý dynamický rozsah a automatické zaostrovanie je dostatočne rýchle. Na fotoaparáte síce nenájdete hľadáčik, no displej je výklopný a dobre čitateľný aj na priamom slnku.

Cena: 439 eur s objektívmi 14-42mm a 40-150mm

+ dobrá cena, výklopný dotykový displej, dynamický rozsah

- šum, priemerná kvalita videa

TIP: Pozrite si odborné recenzie a ceny jednotlivých setov na Olympus PEN E-PL5.

Sony Alpha 6000

Patrí do strednej triedy CSC fotoaparátov, pričom parametrami vyniká svojim čipom. Ten je formátu APS-C, má rozlíšenie 24 megapixelov a svoju najlepšiu formu vám predvedie až s adekvátnym objektívom. V obchodoch narazíte na viacero balíčkov, odporúčame priplatiť si za lepší, než len základný objektív. Cena sa vtedy dostane až ku hranici tisíc eur, čo je porovnateľné s lepšími zrkadlovkami.

V ruke sa drží veľmi pohodlne, uchytenie je pevné a palcom dosiahnete na všetky dôležité ovládacie prvky. Pri výklopnom displeji nám dotykové ovládanie nám vôbec nechýbalo, môže za to dobrá ergonómia. Na fotoaparáte nájdete OLED hľadáčik, základný blesk a aj koľajnice pre pripojenie externého. Automatické ostrenie je bleskové, rovnako aj sériové snímanie rýchlosťou 11 obrázkov za sekundu.

Cena: 580 eur za telo, 719 eur s objektívom 16-50mm

+ veľmi dobrý čip, ergonómia, výklopný displej, Wi-Fi a NFC

- slabšia výdrž batérie

TIP: Pozrite si odborné recenzie a ceny jednotlivých setov na Sony Alpha 6000.

Fujifilm X-E2

Jednoznačne najštýlovejší model v našom výbere svojim vzhľadom pripomína staré fotoaparáty. Netradičné sú aj otočné ovládacie prvky pre rýchlosť uzávierky a kompenzáciu expozície, ktoré pri iných modeloch nenájdete. Elektronický hľadáčik je tvorený OLED displejom s rozlíšením 2,36 milióna bodov.

Kvalita fotografií je vynikajúca aj pri jpeg formáte, za čo môže nový procesor a APS-C čip s rozlíšením 16,3 milióna bodov. Veľmi dobre si poradí aj s horšími svetelnými podmienkami a základný objektív určite nie je slabou stránkou celého zariadenia. Rozsah má síce štandardný, no so svetelnosťou F2.8-4.0 pomôže pri kreatívnej fotografii a fotení v horších svetelných podmienkach. Cena nie je nízka, so základným objektívom zaplatíte približne tisíc eur.

Cena: 899 eur za telo, 999 eur s objektívom 18-55mm

+ štýlový dizajn, dobré fotografie aj v jpeg

- slabšia výdrž batérie, priemerné video

TIP: Pozrite si odborné recenzie a ceny jednotlivých setov na Fujifilm X-E2.

Panasonic Lumix GH4

Oproti väčšine modelov pôsobí trochu mohutnejšie, no nenechajte sa oklamať, ergonómia a kvalita spracovania sú vynikajúce. Na ovládanie si zvyknete rýchlo, je logické a väčšina dôležitých funkcií je dostupná aj mimo prístupu do klasického menu. Model GH4 pokračuje v trende vysokej kvality videa - nahrávať môžete aj v 4K rozlíšení, s trochou cviku môže byť výsledok špičkový, porovnateľný s profesionálnymi a výrazne drahšími kamerami.

Kvalita fotografií je veľmi dobrá a páči sa nám, že ju výrobca nedegraduje nevhodným objektívom. Základný balík je aj preto drahší, konkrétne si priplatíte 500 eur za univerzálny objektív s rozsahom 14-140mm. V ponuke je viacero objektívov, takže sa nemusíte báť budúceho rozširovania svojej zbierky.

Cena: 1499 eur za telo, 1999 eur s objektívom 14-140mm

+ vynikajúca kvalita fotografií, 4K video

- nastavenia Wi-Fi

TIP: Pozrite si odborné recenzie a ceny jednotlivých setov na Panasonic Lumix GH4.

Sony Alpha 7R

Plnoformátový snímač s rozlíšením 36,4 milióna bodov nemusíte nájsť len v klasických zrkadlovkách. Sony má špeciálny model, ktorý je výrazne menší, ľahší, no zachováva si všetky výhody tých najdrahších modelov. Podobná je bohužiaľ aj cena, pripravte si skoro 2300 eur na telo a podobnú čiastku na kvalitné objektívy. Len s nimi totiž dosiahnete najlepšiu kvalitu fotografií a videa.

Ak ste niekedy mali v rukách profesionálnu zrkadlovku, Sony vás príjemne prekvapí. Oproti ním je Alpha 7R malá, spratná a ovláda sa jednoducho. Sony má v ponuke ďalšie dve varianty modelu Alpha 7, ktoré sa líšia použitým snímačom. Najdrahšia verzia Alpha 7S má extrémne vysoké ISO 409600, zaznamená 4K video a snímač má rozlíšenie 12,2 miliónov bodov. Model Alpha 7 ich dvojnásobné rozlíšenie, no vďaka horšiemu snímaču a funkciám len stojí 1299 eur.

Cena: 2249 eur za telo

+ Full frame snímač, OLED hľadáčik, špičkové spracovanie

- slabšia výdrž batérie

TIP: Pozrite si odborné recenzie a ceny na Sony Alpha 7R.