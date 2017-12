Vyberte sa na úplne nepotrebný web

29. nov 2014

Ak máte úchylku v naozaj usporiadanom pracovnom stole a máte nazvyš 168 dolárov, je tu Unify Desktop. Doska s otvormi presne na vaše potreby. A zrazu má všetko svoje miesto.

Sriracha na kľúčoch

Jedinečná šanca ako si obliať vačok, ak zabudnete, že máte pri sebe túto kľúčenku. Známe dochucovadlo si odteraz môžete brať všade so sebou.

The nicest place on the internet

Niektoré nápady sú jednoduché a krásne. Nám sa moc páči The nicest place on the internet. Je vám smutno? Potrebujete povzbudiť? Alebo chcete niekoho objať a možno pomôcť neznámemu? Ste tu správne. Web, ktorý vás objíme.

Pinhole fotka

Musíme priznať, že toto je už trochu prehnané, no zároveň vtipné. Ako si urobiť fotku samého seba tzv. pinhole fotoaparátom, ktorý si sami aj zostrojíte. Viac na Boredpanda.

Ružové Kongo – The Enclave

Iný pohľad na Demokratickú republiku Kongo ponúka fotograf Richard Mosse. Ak zelenú vymeníte na snímkach za sýto ružovú, dopadne to takto. A ani ona nezmierňuje realitu zachytenú na snímkach. Viac aj o technológii, ktorú použil na Visual news.

Nepotrebné weby

Do istej miery sa dá povedať, že ak vašu webstránku nájdete vďaka tomuto webu, je to hanba. Ale je to celkom príjemný zabijak času a niekedy vám ponúkne aj zaujímavý odkaz. Ak máte čas, kliknite a ukáže vám randome Useless website (nepotrebná stránka).

O Obchodnej vyjde kniha

Ľubo Stacho je fotograf, ktorý fotí známu bratislavskú ulicu Obchodná už dlhé roky. V septembri chce vydať knihu z týchto fotografií.

video //www.youtube.com/embed/ljA3BdzVi_E

Shape of the world

Voľným klikaním na rôzne blogy niekedy narazíte aj na vec, ktorá vás naozaj zaujme. Nás vizuálne upútali obrázky z pripravovanej hry Shape of the world.