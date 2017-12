Domácnosti dostanú inteligentné ohrievače vody

Niekoľko senzorov a softvér, ktorý je ochotný učiť sa. Spoločne majú do domácností priniesť úsporu.

28. nov 2014 o 13:59 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Kým inteligentné termostaty riadia kotly a klimatizácie v domácnostiach, aby im ušetrili náklady na prevádzku, bojler na ohrev teplej vody zostáva tým najhlúpejším zariadením.

To sa podľa magazínu Digital Trends snaží zmeniť vývojársky tím stojaci za projektom Aquanta. S podporou drobných investorov chce ponúknuť zariadenie, ktoré by ohrevu vody dodalo inteligenciu, usporilo by a prinieslo prehľad o tom, koľko z energie sa účelne využilo a koľko z nej vyšlo nazmar.

Princíp je jednoduchý. Zariadenie má pojem o čase, dokáže merať prietok vody a má pod kontrolou riadenie ohrevu. Keď vysleduje, že v domácnosti je zvykom sprchovať sa ráno pred odchodom do práce, ohrev nastaví tak, aby teplota dosiahla potrebnú hodnotu práve v tejto časti dňa.

V hluchých hodinách sa ohrev utlmí a to ušetrí energiu. Ide o systém, ktorý sleduje návyky v domácnosti a k nim prispôsobuje teploty ohrevu s potrebným predstihom.

To má zmeniť situáciu, ktorá dnes zaostáva za vývojom v ostatných segmentoch. Bojler ohrieva vodu nepretržite na prednastavenú teplotu, bez ohľadu na to, či sa voda míňa alebo nie. Niektoré systémy sú navyše vybavené cirkulačným obehom, ktorý sa stará o to, aby v rozvodoch domu nezostávala studená voda, ktorú treba nechať odtiecť.