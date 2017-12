Únia chce, aby právo zabudnúť fungovalo na celom svete

Vyžiadané výsledky vyhľadávaní by sa mali vymazať aj za hranicami Európskej únie.

28. nov 2014 o 11:28 Milan Gigel

BRUSEL, BRATISLAVA. Ak vás v internetovom vyhľadávači stíha vaša minulosť, jednoducho požiadate Google o to, aby stránku stiahol z výsledku svojich vyhľadávaní.

Ak žiadosti vyhovie, od tejto chvíle je váš obraz na internete bližší vášmu ideálu. Bez ohľadu na to, že pôvodná stránka s nemilou informáciou na webe stále existuje.

To však neplatí v prípade, ak si otvoríte americkú, brazílsku alebo čínsku verziu internetového vyhľadávača. Za hranicami EÚ zostáva všetko bez zmien.

Ktokoľvek si vás môže zo svojho kresla preklepnúť bez cenzúry, pretože európsky filter sa pri vyhľadávaní nepoužije. Právo zabudnúť preto nefunguje tak, ako mnohí očakávali.

Podľa webu The Verge by to chcela EÚ zmeniť. Platnosť pravidiel by sa mala rozšíriť na celý svet. Bez ohľadu na to, v ktorej krajine vyhľadávanie prebehne, alebo v akej mutácii si používateľ stránku vyhľadávača otvorí. Otvára preto diskusie s prevádzkovateľmi vyhľadávačov, aby pristúpili na tieto požiadavky.