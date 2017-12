Autá bez vodičov budú musieť byť imúnne voči hackerom

Zlyhanie softvéru neprichádza do úvahy. V hre sú životy a bezpečnosť na cestách.

28. nov 2014 o 9:42 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Škodlivý kód, ktorý prenikne do vášho notebooku môže výrazne skomplikovať život a ohroziť vaše súkromie aj financie. V prípade, že by napadol vaše autonómne auto, môže priamo ohroziť váš život, ale aj ľudí vo vašom okolí.

Práve na zabezpečenie automobilov, ktoré na seba preberajú riadenie v premávke by sa mali sústrediť ich výrobcovia. Vyplýva to zo štúdie Institute of Engineering and Technology, ktorá sa zaoberá budúcnosťou autonómnych automobilov. Tie už teraz testujú na uliciach niektorých štátov na juhu USA a chystajú sa vyjsť na cesty aj v Británii.

Podľa webu Mashable máme okolo seba množstvo príkladov toho, ako výrobcovia elektroniky zanedbávajú jej ochranu proti škodlivému kódu a hackerom.

Príkladom sú televízory, set-top boxy, kamerové servery a ďalšia technika. Nenájde sa mesiac, aby analytici neupozornili na ich závažné chyby. Ak sa pustí niekto do výskumu, prepracuje sa k výsledku, že 98 percent aplikácií je chybových a v každej z nich sa nájde 10 až 15 chýb.

To je pri pomyslení na automobily, ktoré premávajú po cestách bez vodičov neprípustné. Tam už nejde iba o zlyhanie ochrany súkromia, ale aj o plynulosť premávky, zdravie a životy jej účastníkov. Obzvlášť v prostredí, kde budú v premávke tisíce takýchto vozidiel.