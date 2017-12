Ukázali nový spôsob, ako bojovať s rakovinou

Výsledky testovania liekov by mohli pomôcť lekárom prispôsobiť liečbu jednotlivým pacientom.

27. nov 2014 o 17:18 Denisa Ballová

LONDÝN, AIX EN PROVENCE. Po tom, ako človeku diagnostikujú rakovinu, pošlú ho na celý rad testov. Väčšina z nich je však zameraná na pacienta ako hostiteľa nádoru, nie na samotný nádor.

V niektorých centrách odoberajú aj biopsiu nádoru a skúmajú ju cez množstvo genetických testov. Všetky tieto informácie môžu byť následne užitočné pri rozhodovaní o tom, ktorý z veľkého množstva liekov proti rakovine bude najlepšie fungovať.

Nevýhodou silných liekov je totiž to, že nádory sa voči nim stanú odolnými. Preto je dôležité nájsť spôsob, ako tento vývoj, a teda odolnosť rakoviny voči liekom zastaviť.

Otestovať kombináciu

Tím Jeffreyho Engelmana z Massachusettskej všeobecnej nemocnice v Bostone teraz ukázal spôsob, ako by sa to dalo urobiť. Podľa štúdie v časopise Science výskumníci kultivovali bunky pľúcneho karcinómu zo vzoriek dvadsiatich pacientov, ktorých nádory boli odolné voči liečbe.

Následne tieto bunky otestovali na 76 rôznych liekoch proti rakovine, a to samostatne aj v kombinácii. Uvideli, ako rakovinové bunky reagujú na rôzne lieky. Zároveň boli schopní nájsť zmes, ktorá by mohla účinne eliminovať schopnosť rakovinových buniek odolať liečbe.

Keď následne lekári transplantovali ľudské nádory do myší, zistili, že takéto kombinácie liekov spôsobili zmenšovania nádoru a navyše zostali aktívnymi takmer dvakrát dlhšie ako jednotlivé účinné látky proti rastu nádoru. Problémom je, že technika, ktorá funguje pri myšiach, nemusí nutne zaberať aj u ľudí.

„Potenciál tu naozaj je,“ komentuje výskum podľa magazínu Nature Razelle Kurzrocková z Kalifornskej univerzity v San Diegu. „Ale bude to fungovať aj u pacientov? To je oveľa zložitejšia realita.“

Rýchle liečenie?

Výsledky výskumu by však mohli pomôcť lekárom v budúcom prispôsobovaní liečby jednotlivým pacientom. To by viedlo k menšej rezistencii liekov a lepším šanciam na prežitie.

„Niekedy sú genetické mutácie v génoch, ktoré nedokážeme vyliečiť liekmi. Niekedy je nejasnosť v genetike – vieme o mutáciách, ale nevieme, čo znamenajú alebo existujú viaceré mutácie a my nevieme, ako s nimi zaobchádzať. A niekedy nevieme, aké mutácie poháňajú rakovinu,“ dodával Engelman. „Naši pacienti skutočne potrebujú vedieť, ako vyliečiť ich rakovinu čo najskôr.“

Doi: 10.1126/science.1254721