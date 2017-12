Mobily môžu cez WiFi sledovať pohyby rúk

Nová technológia umožní ovládanie každého mobilu s WiFi pohybom rúk.

27. nov 2014 o 9:30 Milan Gigel

SEATTLE, BRATISLAVA. Opíšete rukou do vzduchu malý kruh a mobil okamžite vie, že má zbystriť pozornosť. Od tejto chvíle bude pozorne sledovať vaše pohyby, aby ich spároval s predprogramovanými príkazmi. Kývnutím ruky spustíte hudbu, po zamávaní vám hlasový asistent prečíta nové správy a ak pošúchate dlaňami, na displeji sa zobrazí zostatok vášho účtu.

Takúto technológiu chcú do každého mobilu ponúknuť akademici z Washingtonskej univerzity, ktorí sa v posledných rokoch zaoberajú štúdiom rušenia WiFi signálu. Práve zmena jeho charakteristík umožňuje mobilu čítať pohybové gestá bez toho, aby musel použiť kameru alebo načúvať cez mikrofón.

Podľa magazínu The Register sa technológiu v súčasnosti podarilo vyladiť tak, aby fungovala s presnosťou na 91 percent. To je podľa vývojárov dostatok na to, aby mohli mobily rozoznávať gestá po tom, čo k tomu dostanú vopred stanovený povel. Je to ako kontrolný spúšťač, ktorý má zamedziť prípadným omylom.

Technológia využíva prirodzené vlastnosti ľudského tela a objektov, ktoré pohlcujú a odrážajú časť WiFi signálu spôsobom, ktorý možno pri vyhodnocovaní špičiek amplitúdy spárovať s pohybovými modelmi, ktoré boli vopred zmapované a zdokumentované. Ak hovoríme o vzdialenosti niekoľkých desiatok centimetrov, funguje to spoľahlivo.

Podobný výskum uskutočňovala rovnaká skupina v minulosti, pri ktorom si zobrali na cieľ automatizáciu domácnosti a ovládanie spotrebičov gestami. Tam boli schopní vyhodnocovať gestá i cez tenkú stavebnú priečku.