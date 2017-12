Ako správne nakupovať na internete? Sedem základných rád

Šetrí to čas, môžete ušetriť a dostanete sa k veciam, ktoré by ste márne hľadali v mnohých predajniach. Ako sa však pri nakupovaní cez internet chrániť? Máme pre vás niekoľko rád.

26. nov 2014 o 12:38 Milan Gigel

1. Slovákom zaplaťte až pri dodaní

V obchodovaní, pri ktorom sa škatule posúvajú od distribútora cez predajcu k zákazníkovi, nie je hanbou platiť za tovar až pri dodaní. Obzvlášť v prípade, ak máte v košíku viacero drobných položiek a za e-shopom je malá slovenská firma bez vlastného skladu. Kým internetová ponuka garantuje včasné dodanie, skutočnosť môže byť iná.

Stačí jeden telefonát a viete, že čosi príde až o dva týždne a čosi nebude vôbec. Ak ste zaplatili vopred, od pomalého obchodu už odskočiť ku konkurencii nemôžete. Ak nákup napriek tomu rozdelíte medzi dva obchody, preplatíte na poštovnom.

Aktuálne informácie o skladových avízach generujú na webe iba pokročilé obchodné systémy, ktoré používajú veľké firmy s naviazaním na ich účtovné softvéry. Zvyčajne sa pri položkách objaví nápis viac ako 5 kusov, posledné kusy, viac ako 10 kusov. Ak pri každom tovare svieti nápis „NA SKLADE“, zvyčajne ide o podfuk na prilákanie zákazníka.

2. Hľadajte kupóny

Európa je malá a z Británie dnes už kúpite čokoľvek s nevysokými nákladmi na doručenie – či už ide o bytové doplnky, ručné práce, jednoduché umenie alebo o potraviny, ktoré u nás predajcovia neponúkajú.

Kým uzavriete objednávku, skontrolujte vyhľadávačom meno e-shopu v spojení so slovíčkom „voucher“ či „code“. Neraz môžete získať zľavu až do výšky 20 percent. Pri malých nákupoch to preplatí prepravné náklady, pri väčších prinesie citeľnú úsporu.

Kým niektoré z kupónov sú naviazané na niektoré druhy tovaru alebo dátumové rozpätie, iné sa pútajú k prvej zákazníckej objednávke. Obzvlášť v prípadoch, ak sa predpokladá, že budete v nakupovaní pokračovať. Vtedy možno vytvoriť nový používateľský účet s iným e-mailom a využiť kupóny opätovne.

3. Preverte si ceny

Moderné e-shopy sledujú opätovné návštevy svojich zákazníkov a upravujú svoje ceny. Ak automat zistí, že vás zaujímajú drevené dekorácie, možno vám zašle na e-mail akciový leták so zvýhodnenou ponukou a upraví zobrazovanie cien na webe tak, aby sa vám ponuka javila atraktívnejšia.

V skutočnosti však môžu iní zákazníci kupovať pri prvej návšteve rovnaký tovar za nižšiu cenu. Iba preto, že ich predajca nemá „prečítaných“.

Pre kontrolu cien použite inkognito okno prehliadača a nahliadnite do e-shopu bez prihlásenia vašim používateľským menom a heslom. Tak si budete môcť konfrontovať vaše ceny so štandardnou ponukou. Táto taktika naberá u predajcov na intenzite, pružné ceny generované automatom sú silným obchodným nástrojom. Ak čosi chcete, možno zaplatíte o málo viac ako ostatní.

4. Hľadajte nové kanály

Možno sa vám pri pohľade do oficiálneho cenníka výrobcov značkového náradia bude zdať, že ceny sú nad všade možnosti. Akonáhle však začnete prehľadávať internet, zistíte, že rovnaké modely môžete kúpiť podstatne lacnejšie.

Jediné, o čo zvyčajne prídete, sú služby autorizovaného servisu počas záruky. Komunikovať budete musieť výhradne s predajcom. Po vypršaní záruky vás za úhradu obslúži aj servis.

Zvyčajne ide o kusy pochádzajúce z okolitých trhov, kde odlišný obchodný štandard a služby umožňujú dosiahnuť nižšiu predajnú cenu. Aj keď sa naši domáci zástupcovia značiek na takýchto predajcov hnevajú, pravda je taká, že takto kúpite úplne rovnaké náradie ako u miestneho autorizovaného predajcu.

5. Najlacnejšie z Číny

Načo platiť podnikateľom, sprostredkovateľom, prepravcom, štátu a ďalším článkom obchodného reťazca, keď si môžete jednoduché a lacné tovary objednať priamo z krajiny, kde ich vyrábajú?

Ak ste sa doposiaľ prehrabávali v naoko lacnom obchode dealextreme.com a jemu podobných, presťahujte sa priamo na aliexpress.com.

Pri ponukách zaváži hodnotenie predajcu pod popisom tovaru, ale aj informácie o tom, ako rýchlo sa obchod uskutoční. Kým niektorí predajcovia žiadajú pre skompletovanie objednávky 24 hodín, iní si vyhradzujú aj 7-dňovú lehotu. Pri 4-6 týždňovom putovaní balíčka poštou dokáže ďalší týždeň zamrzieť.

6. Ochráňte údaje

Aj keď vydavateľstvu časopisu môžete zveriť informácie o svojej platobnej karte, pri nakupovaní cez internet v cudzine sa predsa len oplatí ochrániť svoju finančnú identitu. Pre platby cez eBay je neoceniteľným pomocníkom bezplatný virtuálny účet v službe PayPal, pri nákupe cez AliExpress sa vyplatí zriadiť si pre tento účel samostatný účet v banke. Ak na účte nebudú peniaze navyše, nehrozí vám žiadna strata ani vtedy, ak by sa údajov o karte ktokoľvek zmocnil.

Nezabudnite si nastaviť parametre svojej platobnej karty. V obmedzeniach môžete určiť počet denných a mesačných transakcií pri platbe cez internet, ako aj finančný strop na jednotlivú transakciu a mesačný sumár. Vhodné je na takejto karte deaktivovať všetky ostatné druhy platieb.

7. Reklamujte

Ak sa vám čosi pri doručení tovaru nepozdáva, neberte to tak, že ste sa nechali oklamať alebo nachytať. Platobné systémy, akými je PayPal a AliPay poskytujú garanciu a každý z nich umožňuje otvoriť reklamačné konanie. V takomto prípade stačí zdokumentovať prípad a peniaze sa vrátia späť na váš účet.

Neoklame vás ani čínsky predajca s falošnou pamäťovou kartou, falzifikátom alebo nefunkčnou haraburdou, ktorú vydával za skvelý tovar. Aby ste však mali záruku, že pri reklamácii uspejete, čítajte popisy tovarov. Uspejete iba vtedy, ak sa tovar líši od jeho popisu.

Pri rozbaľovaní dodávky sa vyplatí odfotografovať balíček pri jeho doručení i pri jeho vybaľovaní. Tým možno vyvrátiť pochybnosti o tom, že prípadné poškodenie nastalo pri preprave. Stačí snímka z mobilu, nemusíte kvôli tomu hneď rozťahovať svoj fotokútik s reflektormi a bielym pozadím.