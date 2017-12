NASA ukázala najúžasnejší záber Európy

Strhujúci záber ďalekého sveta pripomína, kde by sa vyplatilo hľadať mimozemský život.

25. nov 2014 o 18:33 Tomáš Prokopčák

Snímku po kliknutí zväčšíte:

Modré až biele sfarbenie znamená na zábere relatívne čistý ľad, červené či hnedé štruktúry miesta, kde sa nachádzajú vo vyšších koncentráciách neľadové látky. Polárne oblasti sú naľavo a napravo, napravo sa nachádza sever Európy.

Je to ideálne miesto v našej slnečnej sústave. V skutočnosti po Zemi zrejme to druhé najlepšie: ak by ste chceli hľadať podmienky vhodné na život, po Zemi by hneď vašou druhou zástavkou mal byť Jupiterov mesiac Európa.

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) teraz zverejnil novú snímku tohto vzrušujúceho kozmického objektu. NASA znovu spracovala zábery, ktoré v deväťdesiatych rokoch vytvorila vesmírna sonda Galileo a získala tak dosiaľ najpresnejší, najprecíznejší a najvernejší záber Európy. Jeden pixel na fotografii predstavuje približne jednu míľu (1,6 kilometra).

Ideálnym miestom na vesmírny výskum robí z Európy voda. Ľadový mesiac zrejme ukrýva rozsiahly oceán, ktorý môže jestvovať vďaka gravitačnému vplyvu ohromnej materskej planéty. A pozorovania z našej vlastnej planéty nám naznačujú, že ak niekde jestvuje voda, takmer určite sa tam bude nachádzať aj život.

„Príbeh pozemského života mohol začať v oceánoch," tvrdí podľa Space.com astrobiológ Kevin Hand z NASA. „A ak sme sa čosi naučili o živote na Zemi, tak je to toto: kde nájdete tečúcu vodu, tam objavíte aj život."

Dnes odborníci predpokladajú, že európsky oceán nielenže jestvuje, ale voda v ňom sa môže aj pohybovať. Pri takýchto interakciách medzi oceánom a prípadným skalnatým dnom či pri kontakte s kvapalnou vodou a ľadom môže nielen vznikať energia potrebná na život, ale môžu sa aj uvoľňovať rôzne chemické látky, ktorými by sa primitívne organizmy živili.

„Po ľadovým povrchom Európy sa možno ukrýva najsľubnejšie miesto na hľadanie prostredia vhodného na život. Teda, okrem Zeme," dodáva NASA.

Úrad v súčasnosti plánuje misiu, ktorá by mohla Európu lepšie preskúmať. Ak sa na Europa Clipper nájdu potrebné prostriedky (asi dve miliardy dolárov), sonda by mohla odštartovať o desať rokov.