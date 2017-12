Úspešné ženy majú častejšie depresiu

Keď sú na najvyšších pozíciách, ženy častejšie ako mužov sprevádzajú depresie.

24. nov 2014 o 18:34 Denisa Ballová

LONDÝN, AIX EN PROVENCE. Ak chcú byť ženy šéfky, mali by rátať s rizikom, že ich duševné zdravie môže byť ohrozené. Tvrdí to štúdia publikovaná v Journal of Health and Social Behaviour, podľa ktorej ženy na riadiacich pozíciách trpia častejšie depresiou.

Vedci z Texaskej univerzity v Austine skúmali správanie mužov a žien. Viedli rozhovory s 1300 mužmi a 1500 ženami, ktorí skončili Wisconsinskú vysokú školu a ktorí mali okolo 54 a 64 rokov. Pýtali sa ich na ich prácu a počet dní v týždni, keď cítili príznaky depresie - ako je napríklad pocit smútku.

Tak výskumníci zistili, že pri práci, ktorá zahŕňala prijímanie aj prepúšťanie zamestnancov či ovplyvňovanie platov, mali ženy na riadiacich pozíciách o deväť percent vyššiu mieru depresívnych symptómov ako ženy na nižších miestach.

„Tieto ženy majú vyššie vzdelanie, vyššie príjmy, prestížnejšie povolanie a vyššiu úroveň spokojnosti s prácou i autonómiu ako ženy na iných pozíciách,“ tvrdí podľa BBC vedúca štúdie Tetyana Pudrovska. „A to aj napriek tomu, že majú horšie duševné zdravie ako nižšie postavené ženy.“

Podľa Pudrovskej sa ženy musia vyrovnať s medziľudským napätím, negatívnymi sociálnymi interakciami, stereotypmi, predsudkami či sociálnou izoláciou.

Vedci tiež zistili, že negatívne faktory, ako je prepúšťanie zamestnancov, ovplyvnili aj mužov. Tí však mali o desať percent nižšiu mieru depresívnych symptómov. Štúdia zároveň ukázala, že muži častejšie rozhodovali o svojom pracovnom čase ako ženy.

