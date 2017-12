Zakrývate webkameru? Možno sa na vás niekto pozerá

Polícia zatkla v Európe 15 hackerov, ktorí špehovali cez webkamery svoje obete. Obrázky a videá si zdieľajú na webe.

24. nov 2014 o 14:10 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Celkovo 15 hackerov z Británie, Estónska, Francúzska, Rumunska, Lotyšska, Talianska a Nórska zatkla polícia za to, že špehovali používateľov internetu bez ich vedomia cez webkamery ich počítačov. Využívali pri tom trójskeho koňa, ktorý im zaistil vzdialený prístup k audiovizuálnym rozhraniam počítačov.

Podľa BBC má takéto sledovanie rastúcu tendenciu a používatelia by mali pristupovať k svojej výbave zodpovedne. Nie je na škodu zakryť výhľad webkamery vo chvíľach keď ju nepoužívame a vystríhať by sme sa mali ich umiestneniu všade tam, kde by mohli odhaliť intímne súkromie.

Obete zväčša prevezmú škodlivý kód nevedomky, keď im ho útočník podstrčí prostredníctvom odkazu v správe, komunikácii či na webovej stránke.

Po inštalovaní v počítači umožňuje kedykoľvek aktivovať snímanie kamery a monitorovať, čo sa deje v bezprostrednom okolí počítača. Bez toho, aby boli nejaké indície, že s počítačom čosi nie je v poriadku.

Vyšetrovatelia upozorňujú na to, že takýto spôsob špehovania je klasifikovaný ako závažný kyberzločin a hoci by podobné nástroje boli dostupné na internete – čo aj sú, vrátane ich zdokumentovania na Wikipédii pod heslom Remote_administration_software - ľudia by sa mali vystríhať ich používania.

Súčasne informovali o tom, že počas vyšetrovania odhalili niekoľko webov, na ktorých si hackeri zdieľali obsah, ktorý takýmto spôsobom získali.