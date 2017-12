Google testuje svoje vlastné Piano, zamykať nebude

Zaplatíte dolár, dva alebo tri mesačne a weby sa vám budú zobrazovať bez reklám. Tržby sa rozdelia medzi prevádzkovateľov.

24. nov 2014 o 11:12 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Google experimentuje s novým obchodným modelom, ktorý prenesie zodpovednosť za financovanie webov z inzerentov na čitateľov. Tí, ktorí zaplatia mesačný poplatok budú čítať stránky bez reklám.

Nový systém sa volá Contributor a Google ho testuje v spolupráci s desiatkou amerických webov. Používatelia, ktorí sú prihlásení ku svojmu Google účtu a zaplatili si mesačný paušál vidia namiesto reklám zo systému Adsense iba šedé rozkockované rámčeky. Výšku mesačnej odmeny si určia sami.

Google následne vyzbierané peniaze podľa svojich pravidiel rozdelí medzi weby a bližšie neurčenú časť si ponechá za prevádzkovanie systému. Je to, akoby zobrazoval za poplatok reklamu, avšak v tomto prípade je zadávateľom šedých rámčekov samotný používateľ.

Podľa BBC servery akými je WikiHow, Mashable, Imgur, The Onion či Urban Dictionary články nezamykajú, jednoducho sa len zmení ich vizuálna podoba.

Vypadnú z nich rušivé prvky, ktoré sme sa v priebehu rokov mnohí naučili prehliadať, alebo filtrovať prostredníctvom internetových doplnkov.

Je to experiment, ktorý má ukázať, či by takýto model mohol fungovať. Nejde však o prvý projekt, ktorý by nahrádzal reklamu čímsi iným.

Howard Kingston, spoluzakladateľ spoločnosti Adludio prevádzkuje systém, ktorý nahrádza reklamu interaktívnymi hrami. Je presvedčený o tom, že internetová reklama vyžaduje zmenu a modernizáciu.

V roku 2012 skončil svoju prevádzku projekt Readability s podobným poslaním, pre slabé zázemie sa však neuchytil.