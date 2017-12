Ľudia majú vrodený odhad pravdepodobnosti

Schopnosť určiť správne pravdepodobnosť nezávisí od dosiahnutého vzdelania.

23. nov 2014 o 17:37 Denisa Ballová

LONDÝN, AIX EN PROVENCE. Ľudia majú vrodený zmysel pochopiť pravdepodobnosť. Tvrdí to štúdia v prestížnom vedeckom časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, podľa ktorej dospelí ľudia v Guatamale, ktorí sa nikdy nenaučili počítať alebo písať, odhadli pravdepodobnosť - podobne ako vzdelaní ľudia.

Znamenalo by to, že takáto schopnosť predchádza vzdelaniu.

Vrodená schopnosť

Vittorio Girotto, kognitívny psychológ z Benátskej univerzity, spolu s kolegami cestoval na vidiek Guatemaly, aby tam pracoval s pôvodnými mayskými obyvateľmi. Nemali riadne vzdelanie, neovládali poriadne písanie ani matematiku.

V sérii testov s dvadsiatimi dospelými jednotlivcami sa však ukázalo, že ich uvažovanie o pravdepodobnosti bolo rovnako dobré ako u školákov či dospelých Talianov.

„Chceli sme ukázať, že tento zmysel existuje a že je univerzálny,“ povedal podľa New Scientist Girotto. „Teraz máme dôkazy, že ľudská myseľ má túto schopnosť.“

Mayovia mali najskôr v testoch určiť farbu žetónu. Ak možný výber obsahoval napríklad tri modré a jeden žltý žetón, väčšina účastníkov správne usúdila, že náhodne vybraný žetón bude modrý.

Mayovia zároveň aktualizovali svoje predpovede s novými informáciami. V teste, v ktorom nádoba obsahovala štyri štvorcové žetóny červenej farby a štyri kruhové žetóny, pričom jeden bol červený a tri zelené, usúdili, že s najväčšou pravdepodobnosťou sa bez ohľadu na tvar vytiahne červený žetón.