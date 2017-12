Vexx - punk a plošinovky

6. dec 2002 o 15:32 Milo Gracík

Je malý, je zúrivý a má... veľké pazúre. Prichádza Vexx a so sebou prináša temnotu do veselého pestrofarebného sveta trojrozmerných plošinoviek. Krpatý ale tvrdý chlapík, bez zmyslu pre humor. Drsniak a punker. To je Vexx, hlavný hrdina ponurej, fantasy trojrozmernej plošinovky od Acclaimu. Autori nám v nej chcú dokázať, že plošinovka nie je len prosté skákanie, behanie a zbieranie balónikov v gýčovito farebnom prostredí.

Ďalšia z plošinoviek novej generácie, ktoré ku klasickým arkádovým prvkom priberajú stále nové a nové ingrediencie z ostatných herných štýlov (závody, stratégie, strieľačky, bojovky). Plošinovky v súčasnosti tvoria hernú chrbticu každej NextGen konzole. Kvalitou sú viac než dostatočne schopné konkurovať ostatným TOP žánrom (RPG, FPS, závody). Svojim herným konceptom a zameraním nielen na mladšie ročníky sú dnešné plošinovky prístupnejšie a zaujímavejšie aj pre starších hráčov.

Ako eponymný hrdina Vexx (výzorovo pripomínajúceho Wolverina z X-Men) sa budete prebíjať cez légie prisluhovačov zločinného Temného Yabua, ktorý zotročil obyvateľov Vexxovej rodnej hrudy, malebného mestečka Rockhaven na planéte Astara. Predovšetkým treba pomstiť smrť starého otca, zahynuvšieho pri krvavom útoku Yabuových zabijakov. Vexx má vo svojom boji na svojej strane mocný artefakt - pár astánskych bojových rukavíc, jedinej zbrane schopnej zničiť Temného Yabua.

Príbeh hry sa odohráva na 6 svetoch (v každom čaká na splnenie 24 questov), rozdelených do 18 rozľahlých úrovní s rôznymi, detailne prepracovanými prostrediami (napr. lávová púšť, zamrznutá idylka, podmorské mestečko). Samozrejme tam všade bude Vexx veľmi efektne a vďaka rukaviciam aj veľmi efektívne bojovať proti zástupom nechutných nepriateľov, využívajúc svoje mimoriadne atletické schopnosti, vrátane multi-úderových komb. To všetko je stvárnené v dokonalom grafickom engine s prepracovaným fyzikálnym modelom, plynulými animáciami a kopcom nádherných originálnych efektov. Pre nás to znamená predovšetkým neskutočné vizuálne orgie. Príjemným spestrením je pravidelné striedanie dňa a noci s príslušnými svetelnými efektmi, nie je to úplne samoúčelné. Zmena dennej doby bude ovplyvňovať prostredie a model chovania príšer.

Hra obsahuje šesť tajných minihier, ktoré budú po ich odhalení prístupné priamo z hlavného menu, aj v režime pre viacerých hráčov.

Vydanie tejto adrenalínovej akčnej plošinovky je nachystané na 28. februára 2003. Majitelia Xboxu, PS2 a GameCube sa majú na čo tešiť.