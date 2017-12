Taobao sa otvorí kupujúcim z celého sveta

Veľký čínsky obchodný server prekročí hranice domáceho trhu.

21. nov 2014 o 13:22 Milan Gigel

ŠANGHAJ, BRATISLAVA. Čo v západnom svete znamená eBay a Amazon, to v Číne reprezentuje obchodný portál Taobao. Táto populárna virtuálna tržnica obsahuje množstvo ponúk od drobných a individuálnych predajcov.

Kým obchodný priestor je otvorený pre každého, bariérou je čínština, ktorú z nás dokáže prečítať iba málokto. To by sa v dostupnej dobe mohlo zmeniť. Firma Alibaba, ktorá je prevádzkovateľom služby podľa agentúry Reuters informovala o tom, že službu otvorí svetu vo viacerých jazykových mutáciách. Súčasne pridá funkcie, ktoré zaistia jednoduchú logistiku nakúpených položiek do zahraničia.

Kým populárny Aliexpress je priestorom, kde firmy a predajcovia ponúkajú svoj obchodný tovar individuálnym zákazníkom, Taobao reprezentuje jednotlivcov na oboch koncoch. Atraktívne ponuky a exotický tovar by tak mohli začať prúdiť do našich krajín. S cenovou výhodou a novým rozhľadom.

Firma ohlasuje nové iniciatívy otvárania sa svetu po tom, čo s veľkým úspechom zaznamenala rekordný nárast tržieb pri prvom dni akcií a výpredajov v systéme Aliexpress. Očakáva, že rozšírením trhu získa nové príležitosti a dosiahne tak vyššie provízie z uskutočnených predajov.

Kúpa tovarov z Číny je atraktívna nielen pre svoju cenu, ale aj nízke prepravné náklady, ktoré sú pri malých objednávkach nulové. Ceny tovarov sú nižšie ako v predajniach či domácich e-shopoch. Kupujúci sa pri malých sumách vyhnú clu, DPH a iným finančným povinnostiam voči štátu.