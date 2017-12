Nový softvér odhalí, čí váš počítač špehujú

Antivírusové softvéry hľadajú škodlivý kód, nezameriavajú sa však na nástroje, ktorými vlády a agentúry špehujú ľudí.

20. nov 2014 o 10:26 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Volá sa Detekt a funguje podobne ako antívirusový program. Namiesto škodlivého kódu však v počítačoch hľadá špehovacie nástroje vládnych agentúr či cenzorov. Otestovať môžete aj ten svoj.

Nový softvér sprístupnila na webe Amnesty International, ktorá podľa BBC upozorňuje na to, že v odhaľovaní škodlivého kódu antivírusovými softvérmi sú stále medzery. Preto sa rozhodla ponúknuť nástroj, ktorý preverí bezpečnosť počítačov.

Stiahnuť si ho môžete priamo na webe projektu, kde je dostupný bezplatne. Zatiaľ je k dispozícií iba pre platformu Windows, postupne by sa mali objaviť aj verzie pre ďalšie operačné systémy. Potrebné je spustiť ho s administrátorskými právami, aby mohol nahliadnuť do skrytých zákutí operačného systému.

Prehliadka trvá približne 30 minút, podobne ako pri vyhľadávaní vírusov sa počas tejto práce výrazne spomalí odozva počítača. Namiesto pevného disku však kontroluje obsah operačnej pamäte.

Vývojári odporúčajú, aby bolo pri kontrole vypnuté pripojenie k internetu. Na vývoji sa podieľala štvorica organizácií Amnesty International, Electronic Frontier Foundation, Privacy International a Digitale Gesellschaft. Postupne budú pracovať na tom, aby ho obohatili o ďalšie definície novoobjavených nástrojov.

Doposiaľ softvér objavil prieniky do počítačov v Bahraine, Sýrii, Etiópii, Vietname, Nemecku, Tibete i Severnej Kórei.

"Vlády používajú čoraz sofistikovanejšie a nebezpečnejšie technológie. Tie im ľahko umožňujú aj súkromné e-maily, na diaľku zapnúť kamery alebo mikrofóny. Softvér Detekt je jednoduchý nástroj, ktorý upozorní na tieto zásahy. Jedná sa o úder voči vládam, ktoré používajú informácie na svojvoľne zadržiavanie, zatýkanie a mučenie novinárov a ochrancov ľudských práv," povedal Marek Marczynski z Amnesty International.

Odhaduje sa, že trh so špehovacími nástrojmi predstavuje asi 3 miliardy libier ročne. Kým vývojári kupujú od hackerov informácie o chybách, vládam následne dodávajú kompletné nástroje na to, aby cez chyby infiltrovali do cieľových počítačov nástroje na špehovanie.