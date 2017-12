WhatsApp zašifruje komunikáciu 600 miliónov ľudí

Silná šifra má ochrániť komunikáciu pred špehovaním a odpočúvaním. Aktivuje sa automaticky.

19. nov 2014 o 13:22 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Používatelia aplikácie WhatsApp sa môžu tešiť na lepšiu ochranu súkromia. Ich správy budú šifrované, aby boli ochránené po celej trase.

Vývojári využijú technológiu firmy Whisper Systems, ktorá je známa svojim softvérom TextSecure. Tá využíva dômyselný systém výmeny kľúčov, ktorý prebieha bez účasti centralizovaných serverov. Vďaka tomu nie je možné komunikáciu hromadne sledovať či odpočúvať.

Podľa magazínu The Register systém využíva algoritmy Curve25519, AES256 a HMAC-SHA526, pričom pri každej zo správ sa používa odlišný kľúč na jej šifrovanie. To znamená, že ak útočník prelomí šifru pri jednej zo správ, neznamená to, že automaticky dokáže prečítať všetky ostatné.

Stále však nie je možné identifikovať komunikáciu pri protistrane, takže existuje potenciálna možnosť vstúpiť do nej útokom typu man-in-the-middle. Algoritmy technológie sú dostupné prostredníctvom otvoreného kódu, útočníci by preto mohli nájsť cestičky na odpočúvanie konkrétnych spojení. To však chcú vývojári do budúcnosti ošetriť zmenou komunikačného protokolu.

WhatsApp spadá pod Facebook, takže nie je vylúčené, že sa v budúcnosti stretneme s čímsi podobným aj v ďalších produktoch tejto spoločnosti.

Apple pri svojom komunikačnom systéme iMessage taktiež používa šifrovanie, samotné kľúče však spravuje odlišným systémom. Sú uložené v cloude a spárované s konkrétnymi zariadeniami.