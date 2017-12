Ľudia žijúci na Západe sú šťastnejší

Západ sa od Východu, Afriky či Ázie líši aj v tom, ako sú tam ľudia spokojní so svojimi životmi.

18. nov 2014 o 15:45 Denisa Ballová

LONDÝN, AIX EN PROVENCE. Ste spokojný so svojím životom? Podľa vedcov to závisí od toho, koľko máte rokov a v akej krajine žijete. Inak sú totiž ľudia spokojní na západe, inak vo východnej Európe, v Latinskej Amerike či v Afrike.

Vedci použili dáta z Gallupovho inštitútu, ktoré získali počas štyroch rokov v 160 krajinách sveta. Ľudia hodnotili nielen fyzické zdravie, ale aj svoju duševnú pohodu či spokojnosť so životom. Podľa štúdie v časopise Lancet spokojnosť na Západe dosiahla dno vo veku 45 až 54 rokov a podľa odborníkov za to môže ekonomika, neskôr spokojnosť so životom začala stúpať.

„Je to čas, keď sú mzdové sadzby zvyčajne na vrchole,“ povedal podľa BBC Angus Deaton z Princetonskej univerzity. „Je to najlepší čas na prácu a na zarobenie si čo najviac peňazí, tak aby mal človek väčšie bohatstvo a blahobyt neskôr v živote, a to aj na úkor súčasnej pohody.“

Inak to bolo na Východe, v postsovietskych krajinách. Spokojnosť klesala s vekom a bola nižšia ako na Západe. Podľa vedcov za to môže opäť ekonomika.

Starší ľudia v týchto krajinách totiž stratili systém, ktorý bol síce nedokonalý, ale poskytoval im zmysel života, v mnohých prípadoch dôchodky či zdravotnú starostlivosť. V subsaharskej Afrike bývala spokojnosť veľmi nízka po celý život, zatiaľ čo stres a starosti mali vysoké hodnoty.

Vedci upozorňujú, že peniaze sa automaticky nerovnajú šťastiu, aj keď ekonomický pokrok ovplyvňuje do veľkej miery blahobyt.

Doi: 10.1016/S0140-6736(13)61489-0