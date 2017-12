Stratili kontakt s Philae na kométe, stihli ešte získať údaje

DARMSTADT. Európska vesmírna agentúra (ESA) v piatok stratila kontakt s modulom Philae, ktorý v stredu po desiatich rokoch letu vesmírom pristál na kométe 67P/Čurjumov-Gerasimenko ako vôbec prvé kozmické teleso vyrobené človekom.

ESA v piatok vyslovila predpoklad, že solárne batérie modulu sa ešte v ten deň vybijú, preto sa vedci snažili z modulu získať čo najviac zozbieraných informácií.

V noci na sobotu tak oznámili okrem prerušenia kontaktu s modulom aj pozitívnu správu, že všetky údaje sa podarilo úspešne stiahnuť.

Vedci dodali, že všetky palubné systémy v module sa v dôsledku nedostatku energie uviedli do spánkového režimu.

"Odviedol si skvelú robotu, Philae. Také niečo nedokázal ešte žiaden kozmický prístroj," uviedla ESA na Twitteri.

