Philae je šťastný prístroj na kométe, po odraze začal rotovať

Prvý ľudský stroj sa dotkol kométy. Poslal snímky z povrchu, má však problémy s uchytením a leží v tieni.

13. nov 2014 o 7:27 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. „Philae je na povrchu a darí sa mu výborne," hovorí Paolo Ferri, šéf Európskej vesmírnej agentúry pre riadenie misií. „Môžeme povedať, že tu máme veľmi šťastný lander."

Vedci a inžinieri práve uzavreli druhé komunikačné okno na spojenie so sondou, ktorá sa im nielen ozvala, ale umožnila stiahnuť aj prvé vedecké údaje.

Podľa odborníkov všetko funguje podľa plánu - aj keď modul Philae stále nie je pevne ukotvený na povrchu kométy, keďže jeho harpúnky sa nepodarilo pri kontakte s kométou vystreliť. Lander sa pravdepodobne nachádza v tieni nejakej miestnej štruktúry.

Aktuálne okolie Philae. Záber je zložený zo šiestich snímok.

Dosadol trikrát

O takomto riziku sa vedelo vopred. Keďže gravitácia kométy je príliš malá a zloženie jej povrchu prakticky neznáme, kľúčové bolo, čo Philae urobí tesne po svojom dotyku s telesom.

Ak sa pristávaciemu modulu nepodarí vystreliť kotviace harpúnky a pevne sa prichytiť o kométu, môže sa sonda odraziť naspäť do vesmíru. Práve takýto problém nastal a prvé údaje z telemetrie hovoria nie o jednom, ale dokonca o troch dotykoch s kométou.

Philae sa nedotkol hlavy štvorkilometrovej kométy 67P/Čurjumov-Gerasimenko iba raz, ale podľa BBC najmenej trikrát – napriek tomu, že pri prvom dosadnutí sa zariadenie zarylo asi štyri centimetre do povrchu telesa.

I’m on the surface but my harpoons did not fire. My team is hard at work now trying to determine why. #CometLanding

Znovu vystreliť?

Medzi prvým a druhým dosadnutím mali byť zhruba dve hodiny, medzi druhým a tretím asi sedem minút. V prvom prípade sa dokonca sonda mohla vzdialiť až stovky metrov od povrchu telesa.

Modul Philae už nadviazal kontakt so sondou Rosetta na orbite kométy. Poslal aj prvé zábery, ktoré ukazujú jednu z nôh landera i okolitý povrch telesa. Modul by sa mal na kométe držať, otázkou je však jeho dlhodobá stabilita.

Červenou plánované miesto dosadnutia, modrou odhadované miesto, kde sa Philae v súčasnosti nachádza.

Odborníci sa preto musia rozhodnúť, či sa pokúsia znovu vystreliť kotviace harpúnky. Dáta zo zariadenie zatiaľ hlásia, že hlavná batéria Philae funguje normálne, rovnako ako jeho hlavná pamäť.

Počas prvého odrazu však pristávací modul začal rotovať pozdĺž svojej vertikálnej osi.

