Na oblohe rozprašujú chemikálie, chcú nás všetkých ovládať?

Lietadlá vraj v atmosfére rozprašujú rôzne látky, sú to tie stopy na oblohe. Prečítajte si ukážku z našej prílohy.

11. nov 2014 o 13:44 Tomáš Prokopčák

Neďaleko jedného z trojice vedeckých stretnutí o geoinžinierstve postáva skupinka ľudí. Na ich nedokonalých transparentoch by ste našli heslá ako „Bol hurikán Katrina geo-riadený?“ a „Zastavte chemtrails“.

Je rok 2010 a v americkom San Diegu práve prebieha výročné stretnutie Americkej asociácie pre pokrok vedy, najväčšieho svetového združenia na podporu vedy a vedeckého poznávania.

Vedci práve narazili na niekoľkých priaznivcov populárnej konšpiračnej teórie, ktorá hovorí o akomsi práškovaní zo vzduchu, pri ktorom chrlia lietadlá vo výške osem až dvanásť kilometrov rôzne kombinácie látok. Práve nimi majú vlády ovládať myslenie ľudí, ich populáciu, riadiť počasie či aspoň klimatickú zmenu.

Keď sa podrobnejšie zahľadíte do vedeckých databáz, na mnoho zmienok o takzvaných chemtrails, teda „chemical trails“, o chemických stopách na oblohe veľa nenájdete. V databáze magazínu Nature nájdete presne nula takýchto textov.

Magazín Science vás odkáže práve na text o protestoch v roku 2010 a databáza ako PubMed vám ukáže dve vedecké štúdie, z ktorých ani jedna so stopami v atmosfére nesúvisí. Science Direct vás zase odkáže na dvojicu výskumov, ktoré oba hovoria o geoinžinierstve: jeden o vplyve železa na planktón a druhý výskum upozorňuje na riziká takéhoto zásahu do prirodzených procesov na planéte.

Aj keď veda možno o chemtrails veľa nevie, relatívne presne vieme, kedy sa táto konšpiračná teória objavila. V roku 1996 si totiž americké vojenské letectvo nechalo vypracovať strategickú víziu o možnostiach ovládať počasie v roku 2025. Text alabamskej Air University nazvaný Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025 naznačoval budúce možnosti, ako využívať počasie a jeho riadené zmeny v prospech americkej armády.

Tento text je jedným z najdôležitejších podkladov na vznik hypotézy, že niečo takéto sa už v skutočnosti prebieha. Americké, britské či kanadské úrady tak museli rozhorčeným občanom vysvetľovať, aby sa upokojili a že nič nebezpečné sa nad ich hlavami naozaj nedeje.

