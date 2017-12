Notári budú na webe, ich služby zdražejú

Od budúceho roka pribudne na internete päť nových notárskych registrov. Občania si budú môcť vďaka nim preveriť platnosť notárom overeného podpisu a podnikatelia zasa môžu získať napríklad informáciu, či im za pôžičku veriteľ nechce ručiť majetkom, ktorý

4. dec 2002 o 22:29

bol už predtým založený v prospech niekoho iného. Práca notárov sa postupným napĺňaním elektronických registrov zrýchli a sprehľadní, ale zároveň aj zdražie.

Zjednotenie závetov

Centrálny elektronický notársky register závetov poskytne rýchlu informáciu notárskemu úradu, ktorý je poverený konať v dedičskej veci, a umožní tak zjednodušenie dedičského konania. Všetky závety živých osôb zo súdnej evidencie budú transformované do elektronickej podoby a vložené do registra. Súčasťou dedičského konania bude povinná lustrácia v registri závetov, čím by sa malo predísť potenciálnym sporom pri vysporiadaní medzi príbuznými zosnulých osôb. Takto bude možné zistiť existenciu závetu spísaného alebo uschovaného na ktoromkoľvek notárskom úrade na Slovensku.

Podľa prezidenta Notárskej komory Štefana Kuteniča bol doteraz problém v roztrieštenosti, keďže závety sa uchovávali na jednotlivých okresných súdoch. Teraz sa evidencia zjednotí do celoštátneho registra, takže žiaden závet už nezostane nevyhľadaný alebo opomenutý.

Overenie overeného podpisu

Od 1. januára sa aj každý podpis, ktorého pravosť osvedčí notársky úrad kdekoľvek na Slovensku, centrálne zaeviduje. Vznikne tak jedna osvedčovacia kniha pre celé Slovensko. Ktokoľvek, kto bude vyžadovať overený podpis, sa bude môcť na internete (pomocou poradového čísla osvedčovacej centrálnej knihy prideleného centrálou Notárskej komory) presvedčiť, či k overeniu podpisu skutočne došlo a či podpis a osvedčenie neboli sfalšované, ako k tomu často dochádzalo. Keby teraz niekto vyhotovil falošné osvedčenie mimo systému, ten bude hneď signalizovať, že v daný deň u konkrétneho notára k overeniu nedošlo.

U notára zaplatíme viac

Kým do prvých dvoch registrov budú mať prístup len notári a účastníci notárskeho konania, obsah ďalších dvoch bude verejne dostupný. Notársky centrálny register dobrovoľných dražieb napríklad umožní používateľovi zaregistrovať oznámenia o dobrovoľnej dražbe, jej zrušení či neplatnosti i oznámenie výsledku dražby.

Štvrtou službou bude Register záložných práv k hnuteľnému majetku. Podnikatelia, ktorí mohli doteraz ručiť za úver len nehnuteľným majetkom, môžu od začiatku budúceho roka založiť aj majetok hnuteľný. Aby nedošlo k zneužívaniu, bude si môcť veriteľ pri poskytovaní úveru na internete overiť, či už tento hnuteľný majetok nie je založený v banke, leasingovej spoločnosti či u iného veriteľa. Závisí však od samotných účastníkov, či vôbec vezmú hnuteľnú vec ako predmet zálohy a či tento úkon zadajú prostredníctvom notára do systému.

Otázne stále zostáva, ako sa k povinnému zavedeniu nových technológií postavia samotní notári, ktorí svoju rutinnú prax doteraz vykonávali v papierovej podobe a počítače využívali len na písanie textov. Zavedenie centrálneho informačného systému ukladá zákon, no desiatky miliónov korún do neho musí investovať Notárska komora, teda sami notári. Môžeme preto očakávať, že ich služby v budúcom roku zdražejú.

LADISLAV DRAŠKÓCZY

www.notar.sk