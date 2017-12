Žena prvý raz povedie CERN, oznámila objav novej častice

Uznávaná fyzička Fabiola Gianottiová sa stane prvou ženou na čele prestížnej vedeckej organizácie.

9. nov 2014 o 17:32 Tomáš Prokopčák

ŽENEVA, BRATISLAVA. Počkajte, ešte som neskončila, kričí Fabiola Gianottiová. Stojí pred preplnenou sálou Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN) a pomaly sa vo svojom červenom svetri s krátkymi rukávmi prechádza pred tými najlepšími fyzikmi sveta.

Je júl v roku 2012 a na projekcii sa práve objavili výsledky z detektora ATLAS, ktorého je hovorkyňou. Hovoria jasne: máme tu objav novej častice a tou časticou je po desaťročiach pátrania s najväčšou pravdepodobnosťou slávny Higgsov bozón.

Teraz, o dva roky neskôr však CERN oznamuje ďalšiu veľkú novinku. Gianottiová sa od roku 2016 stane riaditeľkou celej tejto ohromnej vedeckej organizácie. Ako vôbec prvá žena v jej šesťdesiatročnej histórii.

Vyhrala z troch

Fakty Fabiola Gianottiová Narodila sa 29. októbra 1962. Doktorát zo subjadrovej fyziky získala na Milánskej univerzite. V CERN-e je od roku 1987, viesť ho bude od roku 2016.

„Bola to jej vízia o budúcnosti organizácie,“ opisuje v správe CERN-u Agnieszka Zalewska dôvody, prečo si vybrali uznávanú vedkyňu. „Ako svetového lídra medzi urýchľovačmi, s jej hlbokými znalosťami o CERN-e i na poli experimentálnej časticovej fyziky. Toto všetko nás viedlo k jasnému rozhodnutiu.“

Výbor vyberal z trojice kandidátov. Spomedzi nich hľadali, kto nahradí súčasného generálneho riaditeľa Rolfa Heuera. Fabiola Gianottiová prakticky viedla experiment ATLAS od marca v roku 2009 až do minuloročného februára.

Spolupracovala tak aj s množstvom slovenských fyzikov, ktorí na experimente pôsobia. Výsledkom bola napokon minuloročná Nobelova cena za fyziku pre Petra Higgsa a Francoisa Englerta.

„Mnohým z nás trvalo roky štúdia fyziky, než sme sa dostali tam, kde sme teraz,“ opisoval minulý rok pre SME Heuer prácu v CERN-e. „A nepovedal by som, že úplne tomu rozumieme. Niečo podobné platí aj v prípade verejnosti. No myslím si, že majú aspoň tušenie, čo robíme a prečo to robíme.“

Od začiatku

Gianottiová s doktorátom z časticovej fyziky a diplomom z konzervatória v hre na klavíri začala pre európsku organizáciu pracovať už v roku 1987.

Maličký svet, menší ako jadrá atómov, skúmala už na urýchľovačoch, ktoré predchádzali súčasnému dvadsaťsedemkilometrovému superstroju, Veľkému hadrónovému urýchľovaču. No od začiatku stála pri jeho zrode a budovaní detektora ATLAS.

Na ňom dnes pracuje zhruba tritisíc vedcov vrátane Slovákov. Naši vedci a inžinieri dokonca pomáhali celý experiment vytvoriť, keď košická skupina Dušana Bruncka spolupracovala na tvorbe veľkých kalorimetrov, ktoré pomáhajú merať energie jednotlivých častíc po zrážke zväzkov, a tak lepšie filtrovať potrebné výsledky.